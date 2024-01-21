Росстат назвал самые подорожавшие за год продукты и товары

Среди них яйца, помидоры и груши.

Названа десятка продовольственных товаров, которые в России самым сильным образом подорожали в прошлом году.

Лидерами по росту цен стали яйца, помидоры и груши — их цены выросли за года соответственно на 61,4%, 51,1% и 48,3%. Также в пятерку товаров с самым быстрым ростом цен вошли виноград (48,2%) и бананы (46,9%).

Чеснок подорожал на 46,4%, а стоимость газового моторного топлива выросла на 41,2%. За год поездка в Белоруссию подорожала на 37,6%, а лекарство «Фуромесид» - на 34,2%. Апельсины замыкают список десятки товаров, которые подорожали в 2023 году.

Из общего числа товаров, цены на которые отслеживает Росстат, четверть подорожала выше уровня инфляции в России, которая в прошлом году составила 7,4%. Среди таких товаров выделяются капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая - 12,5%, мороженая - 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%).

Прогнозы российских властей на текущий год предполагают существенное замедление темпов инфляции: Банк России ожидает роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития - в 4,5%.

Ранее Россиян предупредили о возможном росте цен на бананы.