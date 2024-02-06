Чтобы копили: налог на вклады от трех лет могут отменить в России

Сейчас из-за высокой ключевой ставки долгосрочных вложений россияне почти не делают.

Налог с долгосрочных вкладов могут отменить, это позволит увеличить интерес населения к таким продуктам. Сейчас из-за высокой ключевой ставки долгосрочных вложений россияне почти не делают.

По словам зампреда Совфеда Николая Журавлева, подобную инициативу поддерживают как в Минфине, так и в российских банках. В условиях высокой ключевой ставки долгосрочные вклады менее привлекательны, чем срочные — на последние проценты выше. А доля долгосрочных вкладов в России не велика — всего 3% от общего числа вкладов (для сравнения, в развитых странах доля длинных депозитов обычно превышает 10%).

Речь идет о вкладах более трех лет, пишут «Известия». Для таких вкладов предлагается «отменить» налог на проценты. В банках инициативу поддерживают, там считают, что долгосрочных депозитов может стать больше. Сейчас их немного — гораздо выгоднее размещать средства на три месяца или полгода, ведь ставка по таким вкладам, а значит и доход — выше.

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Какие налоги сейчас платят россияне? Налог на проценты был введен несколько лет назад, но россияне его так и не платили. Дело в том, что в марте 2022 года президент России Владимир Путин временно освободил россиян от уплаты этого налога. Получается, что впервые платить за прибыль по вкладам жители страны будут в этом году — по итогам прошлого года.

Налогооблагаемая сумма считается как миллион рублей умноженный на максимальное значение ключевой ставки в течение 2023 года, то есть 15% (считается ставка в начале каждого месяца, на 1 декабря она как раз составляла 15%). Получается, что налогооблагаемая сумма по итогам прошлого года — 150 тысяч рублей, если доход от всех депозитов больше этой суммы, то с него нужно заплатить 13%, а если сумма больше 5 млн — 15%.

Учитываются проценты со всех вкладов, банки отправят все данные в налоговую, а она рассчитает размер платежа. Налог нужно заплатить до 1 декабря 2024 года.

По некоторым оценкам, по итогам 2023 года россияне заплатят налогов на депозиты примерно на 90-100 млрд рублей. Эксперты ранее оценили, что под налог попадет менее 1% вкладчиков, так как у большинства в банках не хранятся огромные суммы.

Фото: pixabay.com

Согласно статистике Центробанка на 1 января, россияне держат в банках 50,7 трлн рублей. Самые большие вклады — в Москве и Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Самые небольшие вклады держат в банках жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.

Опросы показали, что в 2024 году большинство россиян планируют откладывать деньги с зарплаты — планируют копить 81% опрошенных. Чуть менее половины из них (39%) хотят потратить деньги на отпуск или путешествие, каждый четвертый (24%) — на ремонт, а каждый пятый (18%) — на то, чтобы купить подарки для родных и близких.

Также россияне откладывают деньги на лечение, покупку недвижимости, хобби, образование, бытовую технику, машину или новый смартфон. При этом другое исследование показало, что молодежь — самая незаинтересованная в накоплениях аудитория, большая часть современных молодых людей не видят смысла в регулярном откладывании денег и не доверяют банковским депозитам.

Ранее стало известно, что экономика России растет быстрее экономик стран «Большой семерки», которые вводят против неё санкции.