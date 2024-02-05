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Экономика России растет быстрее G7

Лана Фев 5, 2024 Экономика

Экономика России растет быстрее G7

Может обогнать Японию в скором будущем

Экономика России растет быстрее стран из «Большой семерки», которые вводят санкции против нее. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Самые низкие темпы роста были у экономик, в наибольшей степени зависящих от поставок энергоносителей из России – Германии, Италии и Великобритании. А прогнозы на будущее еще более оптимистичны: Россия сохранит темпы экономического роста выше, чем у G7. Газета пишет, что у РФ есть шансы обогнать экономику Японии по паритету покупательной способности и выйти на четвертое место в мире после США, Китая и Индии уже в ближайшие годы.

Россия опередила ВВП Германии по паритету покупательной способности в прошлом году.

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