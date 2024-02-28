LG, Bosch и Sony начали закрывать свои магазины в России

Их место займут китайские и турецкие компании.

Начиная с февраля 2024 года, магазины, специализирующиеся на продаже бытовой техники и электроники монобрендов LG (Южная Корея), Sony (Япония) и Bosch (Германия), начали закрываться в России из-за «отсутствия поставок», сообщает газета «Ъ».

Представители компаний в области технической поддержки рассказали изданию о проведении распродажи остатков товара и назвали отсутствие поставок основной причиной закрытия розничных точек. Предположительно, их места займут поставщики из Турции и Китая.

После начала СВО несколько иностранных брендов, включая LG, Sony и Bosch, приостановили поставки товаров в Россию. Источник среди крупных ретейлеров пояснил «Ъ», что закрытие магазинов происходит только сейчас из-за действующих долгосрочных договоров аренды, расторжение которых могло привести к штрафам и необходимости выплатить все предусмотренные суммы.

Он также отметил, что в данной ситуации магазины бытовой техники оказались более убыточными, а для производителей перестало быть актуальным продвижение товаров на российском рынке.

В марте 2022 года LG Electronics объявила о приостановке всех поставок в Россию и заявила о намерении «следить за развитием ситуации». Также была остановлена работа завода компании в подмосковной Рузе. В октябре 2022 года сообщалось о планах LG перенести производственные мощности в Казахстан или Узбекистан, однако в компании это опровергли.

Sony приостановила все поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию, а также продажи игровых консолей PlayStation.

В марте 2022 года Bosch приостановила производство на семи своих предприятиях в России из-за риска использования ее продукции в «негражданских» целях. После этого завод компании в Энгельсе был приобретен холдингом S8 Capital

В апреле того же года завод в Энгельсе был приобретен холдингом S8 Capital, а ООО «Роберт Бош Самара» - ФГУП «НАМИ». Кроме того, в декабре 2023 года находились на финальной стадии переговоры о продаже заводов Bosch в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге турецкому инфестфонду Can Holding.

В прошлом году сообщалось, что дилерские центры брендов Volkswagen, Audi и Skoda могут возобновить работу.