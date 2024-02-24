ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за легализации преступных доходов

Банк занимал 89-е место в банковской системе России.
Банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у АО «КИВИ Банк». Кредитное учреждение занимало 89-е место в банковской системе РФ.
В ЦБ отметили, что QIWI Банк регулярно нарушал законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
«Регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций», — добавили в ЦБ.
Кроме того, Банк России направил в правоохранительные органы информацию об операциях QIWI банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.
В ЦБ подчеркивают, что прекращение деятельности QIWI банка не должно оказать существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.
В СМИ отмечают, что это первый случай отзыва лицензии почти за два года — за прошлый год не было отозвано ни одной банковской лицензии, а в 2022-м отозвали только две.
По величине активов АО «КИВИ Банк» занимал 89-е место в банковской системе России.
Ранее Банк России не стал повышать ключевую ставку.