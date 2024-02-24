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ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за легализации преступных доходов

Лана Фев 24, 2024 Экономика

ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за легализации преступных доходов

Банк занимал 89-е место в банковской системе России.

Банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у АО «КИВИ Банк». Кредитное учреждение занимало 89-е место в банковской системе РФ.

В ЦБ отметили, что QIWI Банк регулярно нарушал законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.  

«Регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций», — добавили в ЦБ.

Кроме того, Банк России направил в правоохранительные органы информацию об операциях QIWI банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

В ЦБ подчеркивают, что прекращение деятельности QIWI банка не должно оказать существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.

В СМИ отмечают, что это первый случай отзыва лицензии почти за два года — за прошлый год не было отозвано ни одной банковской лицензии, а в 2022-м отозвали только две.

По величине активов АО «КИВИ Банк» занимал 89-е место в банковской системе России.

Ранее Банк России не стал повышать ключевую ставку.

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