На Украине запускают е-гривну, насегда. На фоне снижения помощи в евро и долларах бюджет пополнят цифровой валютой. Украина новости. Новости Украины. Украина новости. Украина. Украина последние новости на сегодня. Украина 16.02.2024. Украина 16 февраля 2024. Ситуация на Украине сегодня. Новости Украины 16 февраля 2024. Новости Украины 16.02.2024

Открытое тестирование стартует уже в этом году.

Нацбанк Украины (НБУ) заявил о том, что проведет открытое тестирование е-гривни до конца 2024 года. В рамках эксперимента все желающие смогут обменять на цифровую валюту свои наличные и безналичные деньги. По счастливому совпадению, НБУ получит е-гривну именно тогда, когда бюджет Украины стремительно нищает, а масштабы западной помощи снизились. На фоне нехватки средств для выплат зарплат чиновникам и бюджетникам, не исключено, что добровольный эксперимент превратится в навязывание населению выплат в цифровой валюте.

На словах концепт цифровой гривны (CBDC) выглядит красиво: она, мол, «дополнит наличные и безналичные деньги» и получит все функции национальной валюты. НБУ заявляет, что использование е-гривны будет доступным и удобным для всех украинцев. Появятся отдельные CBDC для соцвыплат, для государственного кредитования, для платежей и так далее. Плюс - е-гривна будет доступна для переводов за границу.

Е-гривна конвертируется 1:1 национальной валюты. Она имитируется в форме уникального кода и хранится на специальном электронном кошельке. Подделать код крайне трудно.

Официальная цель банка — снизить расходы бюджета на контроль за целевым использованием средств. Мол, цифровые деньги помогут укрепить монетарный суверенитет и усилить способность регулятора поддерживать стабильность курса.

Экономика Украины не готова к масштабному внедрению е-гривны.

Но система должна работать через технологию блокчейн: это позволит обменивать электронные гривны в другие криптовалюты, активы, ценные бумаги. Вот только технология блокчейн подразумевает абсолютную децентрализацию, отсутствие единого центра управления и невозможность чьего бы то ни было контроля над проектом. Первая и главная реализация блокчейна на практике – биткоин – была создана в 2009 году именно как независимое от любого государства и банков средство расчетов. Однако любой центробанк – носитель полностью противоположных принципов. НБУ пока не объяснил, как будет устранено данное противоречие.

Не исключено, что в период, когда страна получала помощь Запада десятками миллиардов долларов, эксперимент с е-гривной, действительно, имел шансы стать интересной новацией. При удачном стечении обстоятельств Украина даже могла оказаться первой страной, запустившей в обращение полноценную национальную криптовалюту с использованием технологии блокчейн.

Но в условиях экстренной нехватки средств цифровая валюта может стать инструментом дополнительной дестабилизации экономики. Если помощь из США так и не придет, то зарплаты госслужащим, учителям и врачам, пенсии старикам могут перевести на выплаты в е-гривнах. Или, скажем, выплачивать часть наличными, а – часть е-гривной.

В то же время, цифровые кошельки для повседневных трат в магазинах и на рынках не подходят. Для простого человека это один из возможных механизмов накопления или перевода средств. Подменить е-гривной обычные деньги пока не получится: для этого Украина просто не располагает всем необходимым техническим инструментарием. Поэтому сейчас ситуацию с цифровой валютой можно охарактеризовать фразой: «Денег нет, но вы держите е-гривну!»

В свое время координатор белорусской национальной криптовалюты талер Александр Корнышев заметил в связи этим, что для НБУ было бы разумнее выпустить обычные электронные деньги:

«Если вы хотите проводить контролируемую эмиссию – выпустите обычные электронные деньги. Если же хотите частные деньги и без государства, то у Украины уже есть своя криптовалюта (карбованец), созданная несколько лет назад на блокчейне гражданским обществом. А е-гривня – это попытка создать нечто среднее. Если скрестить ежа и ужа, то полтора метра колючей проволоки, конечно, получится, но это будет пустая трата денег».

Может быть, в условиях тотального дефицита средств НБУ срочно и перестроит концепцию е-гривны, но пока все смотрится лишь как еще один шаг в экономическую пропасть.