Почему Россия не может сейчас себе позволить полный разгром Украины

Мы оказались сегодня в ситуации, когда нашей стране почти в равной мере невыгодно, как проиграть Украине, так – и полностью ее разгромить.

Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Цель принимаемых на протяжении двух лет против нашей страны беспрецедентных мер – остановить СВО. Однако, уже всему миру очевидно, что ситуация перевернулась с ног на голову: вводимые ограничения бьют по самим западным странам. Тогда как Россия оказалась из-за них в ситуации, когда просто не может себе позволить приостановить боевые действия – даже, если речь идет о нашей победе. Получается, что именно Запад сделал и делает все возможное, чтобы СВО длилась как можно дольше.

По данным МВФ, ВВП России сейчас примерно на 7% ниже довоенного прогноза. Однако, тот же Международный валютный фонд ожидает, что рост валового продукта РФ составит 2,6% в 2024 году. Это значительно больше, чем в Великобритании (0,6%) и ЕС (0,9%). Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что экономические ограничения и прерывание связей с Россией обошлись Евросоюзу в не менее чем 1,5 триллионов долларов.

Или, скажем, дефицит бюджета России (сумма, которую правительству необходимо занять для исполнения своих обязательств) остается ниже 1% ВВП, по сравнению с 5,1% в Великобритании и 2,8% в ЕС.

Санкции должны были остановить СВО. Но дали обратный эффект.

По итогам 2023 года сразу 10 европейских стран покажут экономический спад, сообщает Еврокомиссия. Так, экономика Эстонии сократится на 2,6 процента, Ирландии, — на 0,9 процента, Венгрии — 0,7 процента, Люксембурга — на 0,6 процента. По мнению аналитиков, Германия из-за рецессии потеряет статус лидера ЕС и локомотива европейской экономики. ВВП страны, по предварительной оценке и с учетом сезонных корректировок, сократился на 0,3 процента в годовом выражении.

Тем временем, российские компании научились обходить санкции. Скажем, наша нефть не должна продаваться Западу сверх установленного лимита. Но на практике - продается, благодаря флоту незастрахованных судов. Многие страны также заработали деньги, играя роль посредников. Это Турция, Китай, Сербия, Болгария и Индия.

Но, возможно, главной причиной устойчивости российской экономики стали сами боевые действия. Долгое время мы в значительной степени полагались на экспорт природных ресурсов, таких как нефть и газ. Сегодня наши государственные военные расходы достигли (по оценкам западных стран) беспрецедентного уровня - около 40% государственного бюджета. Производство неуправляемых ракет и снарядов, в стране выросло от 2 до 15 раз, заявил 23 февраля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев:

За два года экономика России перешла на военные рельсы.

«У нас по отдельным позициям по средствам поражения, я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, производство выросло от 2 до 10 или 15 раз, то есть на 1000-1500%», – отметил он.

20 февраля Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что производство танков в России с начала СВО увеличено в шесть раз, беспилотных летательных аппаратов – в 17 раз, артиллерийских боеприпасов – в 17,5 раз. Как отмечал 18 января Сергей Богатиков - гендиректор МКБ «Радуга», которое производит управляемое ракетное вооружение, объемы выпуска высокоточных средств поражения после начала СВО также были увеличены кратно, по некоторым показателям - в восемь раз.

Добавим ко всему этому жалованье военным, компенсации за погибших и раненых солдат: в целом, это колоссальные суммы, которые прямо влияют на показатели покупательной способности населения, его уровень жизни, стимулируют дальнейший рост производства и бизнеса на местах. Проще говоря, СВО на сегодня превратилось в основной драйвер экономического роста России. А привели к подобной ситуации те самые западные санкции, которые были призваны остановить спецоперацию.

В результате, сейчас Россия не может себе позволить ни проиграть Украине ( по политическим причинам), ни разгромить ее окончательно (по экономическим). В какой-то мере наша ситуация начинает напоминать США, где военно-промышленный комплекс не только «толкает» развитие остальной экономики, но и влияет на внешнюю политику страны.

России не выгодно окончание СВО, даже если это победа: ведь тогда придется заново перестраивать всю экономическую модель, которая сейчас работает эффективно.

Это опасная ситуация, так как из нее непросто выбраться. Если закончить СВО, то сотни тысяч военных потеряют привычный доход, вернуться в родные города и села, где для многих из них нет работы. Военные предприятия снизят выпуск продукции, произойдет резкое снижение темпов экономического развития.

По сути, единственный потенциальный масштабный драйвер мирного времени – это восстановление новых территорий РФ. Но «перебрасывание» нагрузки с промышленности на строительство – процесс сложный и многоступенчатый, с большим количеством подводных камней. Поэтому пока логичнее продолжать спецоперацию, стимулируя развитие экономики «военного времени».