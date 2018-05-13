Юлия Самойлова во время выступления забыла часть песни



Артистка не смогла пройти в финал. Юлия Самойлова выступала под шестым номером. Судя по всему, артистка не смогла справиться с волнением и пропустила несколько слов. Бэк-вокалисты, в свою очередь, спасли ситуацию, но телезрители заметили заминку, которая произошла в тот момент, когда камеры были направлены на нее.

Сегодня, 10 мая, в Лиссабоне проходит второй полуфинал популярного музыкального конкурса «Евровидение». Нашу страну в этом году представляет певица Юлия Самойлова. В 2017-м, когда мероприятие проходило в Киеве после победы Джамалы, артистку не пустили на территорию Украины. Тогда было решено: в 2018-м Юлия точно отправится на конкурс.

Так или иначе, год подготовки к выступлению не помог Самойловой справиться с волнением. Во время исполенения одного из куплетов она пропустила вступление. Правда, ситуацию исправили бэк-вокалисты, которые подхватили слова. А потому заминку заметили телезрители, а не зрители в зале. Юлия, улыбнувшись, продолжила петь.

После подсчете голосов стало известно, что Россия не прошла в финал конкурса.

Бывшая участница проекта «Фактор А» прикована к инвалидному креслу. Однако артистка не желала, чтобы кто-то видел ее коляску. Ее помощники решили сделать для выступления платье-гору. Также вместе с Юлией на сцене находились два танцора.

Россияне не могут поверить, что Россия за много лет участия не оказалась в финале конкурса. Знаменитости (отметим, что лишь некоторые) делятся впечатлениями и пытаются поддержать артистку. Главный редактор «СтарХита» и популярный телеведущий Андрей Малахов не стал сдерживать эмоции. Он оказался очень разочарован голосованием европейских стран.



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