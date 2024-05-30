«В России повысят налоги»: Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме превышения.

Министерство финансов внесло законопроект об увеличении налогов. Об этом пишут коллеги из «РБК».

Предлагается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, рост налога на прибыль до 25%, вменение НДС части бизнеса на «упрощенке» и амнистию за «дробление» активов.

Что изменится в НДФЛ?

При зарплатах до 200 тысяч рублей в месяц россияне продолжат платить 13%-ый налог. При доходах в диапазоне 200 — 416,7 тысяч ставка вырастет до 15%. Если человек зарабатывает 416,7 тысяч — 1,67 млн — 18%. От 1,67 до 4,17 млн — 20%. При доходе свыше 4,17 млн рублей человек будет платить 22%.

«Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме превышения», - указано в законопроекте.

Как изменится НДФЛ в России.

Из 64 млн плательщиков НДФЛ изменения коснутся 2 млн россиян или 3,2% работающего населения.

За продажу недвижимости дороже 2,4 млн теперь будут брать 15%.

Что получат семьи?

Будет введен налоговый аналог кешбэка для семей с двумя и более детьми с доходами менее 1,5 прожиточного минимума на человека. Он составляет около 23 тысяч рублей. Автоматический возврат средств снизит ставку налога для таких пар до 6%. Указанный процент смогут получить около 50% от числа семей с двумя или более детьми.

«Кроме того, исключение из новой шкалы подоходного налога будет предусмотрено для действующих участников СВО в части выплат за работу в зоне военных действий», - пишет РБК.

Военные будут также платить 13%.

Бизнес

Ставку налога на прибыль организаций предлагается повысить с 20 до 25%.

«Параллельно с ростом налога на прибыль Минфин предложил бессрочно продлить действие механизма инвестиционного налогового вычета в регионах, а также ввести федеральный налоговый вычет для компаний из приоритетных отраслей», - пишут коллеги.

В отраслях с высокой рентабельностью и низкими инвестициями вводятся следующие изменения.

РБК

Порог доходов для применения «упрощёнки» (УСН) будет расширен с действующих 265,8 млн рублей до 450 млн рублей, а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 млн до 200 млн рублей.

Предполагается, что новые параметры Госдума утвердит во время весенней сессии, которая продлится до 5 августа. По задумке авторов, изменения вступят в силу 1 января следующего года. Дополнительные доходы бюджета пойдут на социально-экономическое развитие, в том числе на нацпроекты: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». Чиновники также вложат деньги в инфраструктуру, строительство жилья, дороги, поддержку бизнеса, развития науки и сферы высоких технологий.

Ранее «Блокнот» рассказывал, что в Госдуме заговорили об отмене транспортного налога.