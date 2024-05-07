Санкции не сработали: российские маркетплейсы впервые вошли в мировой топ-10

В России рынок-интернет торговли развивается быстрее, чем в других странах.

Сразу две российских торговых площадки вошли в мировой топ-10 крупнейших маркетплейсов мира по посещаемости пользователями. Это связывают со стабилизацией экономики после шока от санкций.

В десятку самых популярных в мире маркетплейсов вошли несколько глобальных площадок, две российских, одна американская, а также представители Азии и Латинской Америки. Российские Wildberiies и Ozon заняли 9 и 10 места соответственно с трафиком 343 и 316 млн посещений в месяц.

На первом месте — глобальная платформа Amazon с 4,79 млрд заходов, на втором — eBay с 1,21 млрд посещений. Далее идут такие маркетплейсы как Rakuten, Shopee, Aliexpress, Etsy, Walmart и Mercado Libre. Китайским Taobao и Pinduoduo не хватило совсем немного, чтобы попасть в десятку.

В России рынок-интернет торговли развивается быстрее, чем в других странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Data Insight. В 2023 году по числу розничных онлайн-продаж он вырос более чем на треть — на 36%. Также онлайн-покупки становятся более популярными на Филиппинах (+24%), в Индии (+22%), а также в Австралии и Индонезии (по 20%). Кстати, в США рост составил всего 11%.

В России объем рынка составил около 7,8 трлн рублей, это примерно 5,03 млрд заказов. Рост как числа заказов, так и оборота связывают со стабилизацией экономики.

До начала СВО маркетплейсы в России показывали серьезный рост, но в 2022 году из-за массовых санкций от Запада возникли опасения, что он может остановиться. Тогда не было определенности, что будет с торговлей в условиях отключения международных платежных систем и проблем с поставками из-за рубежа. В итоге ничего страшного не произошло, после небольшого шока и перестройки процессов рынок продолжил активно расти. Причем, помимо россиян, нашими маркетплейсами активно пользуются жители стран СНГ — Белоруссии, Казахстана, Армении.

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При этом покупки в сети — это всего 4% от всей активности людей в интернета, то есть онлайн-шоппинг сильно уступает просмотру видео, общению в соцсетях и мессенджерах, онлайн-играм. Средний чек уменьшается, по итогам 2023 года он составил примерно 1,5 тысячи рублей, для сравнения, в 2016 он составлял 4,6 тысячи рублей — это говорит о том, что жители страны стали чаще заказывать более мелкие товары.

Согласно опросам, интернет-покупки становятся всё более популярными, а маркетплейсы в скором времени могут обойти обычные «оффлайн» магазины. По данным ВЦИОМ, 71% россиян за год хотя бы раз покупали что-то в сети, примерно столько же хотя бы раз за год заходили в торговый центр.

Наибольшей популярностью онлайн-шоппинг пользуется у 18-34-летних людей, среди них в сети что-то покупает большая часть — более 90%. Но всё чаще покупки на маркетплейсах выбирают и пенсионеры, которые активно осваивают смартфоны.

Иллюстрация: "Блокнот"

Самые популярные товары, которые покупают в сети, это одежда и обувь, косметика и парфюмерия, электроника и бытовая техника, детские товары и товары для животных. Продукты и товары для творчества тоже заказывают на крупных маркетплейсах, но реже.

Сторонники привычных магазинов объясняют свое нежелание покупать в сети тем, что товар нельзя заранее потрогать и примерить, а также приходится ждать доставку, что не всем подходит. Поклонники онлайн-шопинга находят в нем больше плюсов — это и масса скидок, возможность выбора и сравнения, а также экономия времени.

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