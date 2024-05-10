Эксперты предупредили о росте цен на кофе в России

Цена на популярные сорта кофе могут вырасти до 25%.

В ближайшие месяцы ожидается увеличение цен на кофе в России. Прогнозируется, что стоимость всех видов кофе возрастет на 15-25%. Об этом газете «Известия» сообщил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

По его словам, особенно существенное повышение цен ожидается в сегменте доступных сортов и растворимого кофе.

«Дорогие сорта кофе также подорожают, но их производители будут стремиться ограничить рост цен, чтобы не потерять клиентов», - отмечает Александр Стрельников.

Он также добавил, что на Вьетнам приходится примерно треть мировых поставок зерен робусты, но из-за старых деревьев ожидается неурожай этого сорта. Робуста является популярным сортом кофе, который используется для производства различных его видов, включая растворимый, упакованный и кофейные смеси.

Другие аналитики не прогнозируют резкого роста цен на кофе. Они уверены, что поставщики и ритейлеры будут постепенно увеличивать цены. Оптовые цены влияют на розничные с некоторым временным запозданием в несколько месяцев, так как сначала происходит продажа остатков из предыдущих поставок.

Эксперты также учитывают возможность того, что кофейни могут решить уменьшить количество робусты в своих смесях — этот сорт обладает более крепким и горьким вкусом.

«В текущей рыночной обстановке, когда ожидается ограничение поставок робусты в ближайшее время, компании, занимающиеся обжаркой кофе, могут увеличить использование арабики в своих смесях, чтобы создать более изысканный и мягкий вкус», — отмечает Александр Стрельников.

Ранее россиян предупредили о возможном росте цен на бананы.