Пользователи уверены, что у Бузовой роман с бизнесменом, который купил ей ресторан

Подписчики певицы обсуждают ее поклонника. По мнению продюсера Леонида Дзюника, Ольге Бузовой помогает влиятельный человек, так как она не смогла бы заработать столько денег, чтобы открыть кафе в центре Москвы.

Толпы поклонников, красные дорожки, успешный модный бренд и собственный ресторан в самом центре столицы – на исполнение мечт Ольга Бузова не жалеет ни сил, ни времени, ни средств. В начале июня телеведущая устроила грандиозное мероприятие в честь открытия кафе Buzfood, которое расположилось на Цветном бульваре. Больше пяти тысяч фанатов пришли попробовать блюда, которыми в тот день угощали совершенно бесплатно.

К слову, аренда помещения под такое заведение стоит весьма недешево. Некоторые люди, работавшие много лет в шоу-бизнесе, полагают, что Ольга не могла позволить себе такую роскошь даже при ее внушительных доходах. Бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник высказал свою точку зрения по поводу феномена Бузовой.

«Я думаю, что у Оли есть более чем состоятельный поклонник, который помогает ей во всех ее делах. Открыть ресторан в Москве – это недешевое дело. Плюс песни, продвижение ее как певицы. Нынче все очень дорого. Поэтому кто-то ей помогает. И это, наверное, все-таки личные отношения Ольги», – предположил Дзюник.

Также, по его мнению, отношения Бузовой с Филиппом Киркоровым, которые якобы стали излишне близкими, просто взаимный пиар. «Да никто из них никому не платит. Ни Бузова Киркорову, ни тем более (отметьте с восклицательным знаком!) Филипп Бедросович. У него столько пиара, что на уши не натянешь! Он пригласил Ольгу сняться в свой клип потому, что она популярна», - отметил продюсер.

Другие деятели шоу-бизнеса считают, что популярность лишь мешает Ольге Бузовой обрести любовь. Она слишком много работает, поэтому у нее не остается времени на личную жизнь.

«Эти все ее фразы: «Я – вторая после Путина», «Мы все живем в эпоху Бузовой» – полный бред. Да выйди ты на улицу и посмотри, в какую эпоху живут люди. Все заняты своими проблемами, собой. А высосанные из пальца истории про Ольку забавляют только журналистов. Правды ведь в этих историях нет. Криптовалюта, которую она якобы недавно запустила, тоже из разряда фейка. Насколько я знаю, затея оказалась провальной. Я бы делал меньше громких заявлений, которые превращают Ольку в жупел для насмешки. Этот дурацкий шлейф ей мешает и мужчину встретить нормального. Богатый, реально уважающий себя мужик с ней не будет. Это факт», - поделился мнением Рустам Солнцев, бывший коллега Бузовой по «ДОМу-2».

Тем не менее, как пишет «Собеседник», большинство специалистов придерживаются мнения, что Ольга не «сама по себе», а работает на некого теневого продюсера, который помогает ей финансами.



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