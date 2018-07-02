Лепс подрался в аэропорту «Шереметьево»

Известный певец быстро исправил ситуацию. Лепс предложил оппоненту выйти на улицу, чтобы не смущать других пассажиров. Однако противника не пустила жена продолжить разбирательство.

Григорий Лепс славится не только своими легендарными песнями, но и непростым характером. Так, три месяца назад 55-летний артист попал в неприятную ситуацию в аэропорту, однако известно об этом стало лишь сейчас. Как сообщил сам Григорий Викторович, он подрался с одним из пассажиров в московском «Шереметьево». Правда, конфликт быстро сошел на нет – супруга оппонента не разрешила ему ввязываться в ссору с известным артистом.

«Нормально все закончилось. Он мне что-то сказал, я – ему. Я ушел на улицу, а ему жена запретила», – пояснил Лепс.

К слову, в последнее время певец стал более тщательно следить за своим здоровьем. Кардинальное решение было принято после того, как дважды он оказывался на грани жизни и смерти. Например, по признанию самого Лепса, он стал реже употреблять спиртные напитки. Чего нельзя сказать о том времени, когда он был молод и не столь популярен.

«В молодости, когда я пел в ресторане, никогда не пел трезвым. А сейчас на моей памяти только два выступления, когда я был выпивши», – отмечает артист.

В новом выпуске шоу Басты GAZLIVE музыкант признался, что теперь может позволить себе пропустить рюмочку после работы или в выходной день. Конечно, излюбленным местом звезды сейчас является его собственный ресторан «Рюмка водки» в центре Москвы.

Также поклонников Лепса очень заинтересовал вопрос, в каком возрасте он лишился девственности, ответ на который, честно говоря, шокировал многих. «В 12 лет. Ранний был. Это нельзя было назвать сексом, но завершение было», – объяснил Григорий.

Также артист признался, что в школьное время был влюблен в девочку, и даже писал ей стихи, но она не обращала на него внимание. Сейчас же, буквально во время каждого интервью, Лепс с нескрываемым восхищением признается, как любит свою супругу Анна. Правда, и в отношениях с ней не всегда все бывает гладко. «Как-то послала жена. Четыре месяца жил в соседнем здании. Я извинился, позвали обратно», - отметил Григорий.



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