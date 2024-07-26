Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня C, что означает «дефолт неизбежен или произошел».

Финансовые дела на Украине совсем плохи — рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня CC, что означает «вероятность дефолта» до C, что означает «дефолт неизбежен или произошел». Решение было принято после того, как в Киеве решили не платить по долгам.

Экономически независимой Украины давно нет, благодаря Зеленскому и его амбициям страна набрала кредитов и не смогла с ними справится. На прошлой неделе украинский парламент одобрил закон, который позволяет правительству приостановить выплаты по внешнему долгу. Также власти Украины достигли договоренностей с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.

«Это знаменует собой начало процесса, похожего на дефолт», — пришли к выводу в Fitch.

Иллюстрация: Fitch, скриншот страницы, перевод.

В агентстве заявили, что Украина «не будет обслуживать свой внешний коммерческий долг, включая купон по еврооблигациям 2026 года, срок погашения которого наступает 1 августа».

Эксперты отмечают, что долги Украины растут, а бюджет — дефицитный. Кроме того, страна зависит от иностранного финансирования. В июньском обзоре Fitch прогнозировало увеличение долга Украины до 92,5% ВВП в 2024 году, что «значительно выше прогнозируемого медианного показателя в 70,3% для суверенных стран с рейтингами B/C/D, без учета влияния реструктуризации внешнего коммерческого долга».

Для справки. Fitch разделяет страны на несколько категорий, обозначая их буквами. Градации есть и внутри категорий. Так, страны с рейтингом A — благополучные, с высокой платежеспособностью, B — платежеспособность ухудшается, C – уже есть вероятность дефолта, RD и D — дефолтная категория.

Фото: pixabay.com, коллаж

Дальнейшее финансирование Украины остается сложной задачей, отмечают в Fitch. Это связано с тем, что существует риск сокращения поддержки со стороны США после ноябрьских выборов, потенциально более слабая политическая поддержка в Европе и ограничения способности местных банков поглощать растущие объемы выпуска государственного долга.

При этом в агентстве прогнозируют, что военные действия будут продолжаться в течение 2024 и в 2025 году, конфликт может оказаться очень затяжным.

«В долгосрочной перспективе мы ожидаем какую-то форму урегулирования, но рассматриваем «замороженный конфликт» как более вероятный, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере, на значительный период», — считают аналитики.

Также отмечается, что на Украине есть проблемы с коррупцией, а власть слишком злоупотребляет законом.

Украинский депутат Нина Южанина заявляла в начале июля, что коммерческий долг Украины перед кредиторами составляет 20 млрд долларов, а правительство страны фактически допустило дефолт, хоть и официально о нем не объявило. По словам Южаниной, власти боятся негативной реакции бизнеса и людей, за счет которых и хотят попробовать решать проблемы — повышая налоги и сборы. Депутат также отметила, что на Украине возник большой разрыв между доходами населения — у половины они хорошие, у второй половине — очень низкие, практически за чертой бедности.

Фото: pixabay.com, коллаж

При Зеленском страна потеряла свою независимость — она руководствуется решениями США и Британии, назанимала кучу денег, которые не может отдать, распродала огромные территории плодородных земель и коммерческие объекты. Недавно было объявлено, что Украина выставляет на продажу ещё пять крупных объектов недвижимости и промышленности, среди которых столичная гостиница «Украина», ТРЦ «Ocean Plaza» и компании, добывающие титан. Реакция в украинских соцсетях ожидаемая:

«Боже, какие они ущербные. Развивать и получать доход мозга не хватает. Продать легче всего. Дураки»;

«Откровенный грабеж»;

«Чем дольше будет война тем больше земель будет продано, тем больше госимущества будет продано, чем больше полезных ресурсов будет продано, тем меньше украинского останется. И что по итогу получится? Разрушенная страна распроданная за копейки иностранным инвесторам»;

«Имущество распродать, коренной народ утилизировать на фронте, как будто страну прям подготавливают под заселение другого народа»;

«Вредить своему государству — это уже стиль работы у верхушки этой страны».

Ранее Трамп предрек главе Украины судьбу Гитлера и Наполеона.

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