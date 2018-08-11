Антона Привольнова шокировал «идеальный» ремонт его гостиной

Ведущий программы «Контрольная закупка» пригласил мастеров из дружественного шоу «Идеальный ремонт» и доверил им изменить интерьер в его доме. Результат поразил Антона.

Антон Привольнов, будучи настоящим знатоком российской продукции всевозможных категорий, с самого начала предъявлял высокие требования к команде «Идеального ремонта», главным образом относительно строительных материалов. Мастера должны были не только обновить пространство и убранство гостиной в загородном доме ведущего, но и использовать только высококлассные материалы. Привольнов, вместе с которым пришла принимать конечную работу его мама, был приятно и сильно удивлен произведенным изменениям в своем жилище.

«Дайте нам несколько минут, чтобы оглядеться. Так стильно, так продвинуто, и все такого хорошего качества! А главное — это прямо мое! Я, пожалуй, здесь останусь. Я же здесь останусь?! А то у меня ощущение, что сейчас скажут — «камера стоп, съемки закончены, идите домой», — поделился радостью Антон.

Лучшие российские телешоу о ремонтеВ одной из своих песен Пётр Мамонов как-то спел: «У нас была любовь, а теперь ремонт». Действительно, преображение жилья всегда связано с целым рядом проблем, которые нужно просто пережить

Следует отметить, что ремонт действительно был произведен масштабный и качественный. Рабочие учли не только пожелания заказчика, но и особенности его повседневной жизни. Так, например, они отразили в интерьере увлечение Привольного восточной философией и йогой. Ведущий остался доволен работой мастеров и порадовался тому, что жилище стало не только красивым, но и функциональным, — пишет starhit.ru.



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