Константину Меладзе теперь запрещен въезд в Европу

11.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Константину Меладзе теперь запрещен въезд в Европу
Украинский продюсер и композитор Константин Меладзе был задержан на въезде в Венгрию. Его подозревают в подделке штампа в паспорте.

Как сообщил украинский телеканал «24», Константина Меладзе задержали пограничники на выезде из Закарпатской области в Венгрию вечером 6 августа.

По информации источника издания в Государственной миграционной службе Украины, композитор пытался пересечь границу через пункт «Лужники – Берегшурань». Сотрудники пограничной службы Венгрии задержали Меладзе и изъяли загранпаспорт по подозрению в подделке штампа.

Въезд в страны Евросоюза Константину Меладзе запрещен до 2020 года.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Константину Меладзе теперь запрещен въезд в Европу"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,436