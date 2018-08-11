Константину Меладзе теперь запрещен въезд в Европу



Украинский продюсер и композитор Константин Меладзе был задержан на въезде в Венгрию. Его подозревают в подделке штампа в паспорте.

Как сообщил украинский телеканал «24», Константина Меладзе задержали пограничники на выезде из Закарпатской области в Венгрию вечером 6 августа.

По информации источника издания в Государственной миграционной службе Украины, композитор пытался пересечь границу через пункт «Лужники – Берегшурань». Сотрудники пограничной службы Венгрии задержали Меладзе и изъяли загранпаспорт по подозрению в подделке штампа.

Въезд в страны Евросоюза Константину Меладзе запрещен до 2020 года.



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