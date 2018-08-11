Влад Лисовец получил травму из-за девушки

Простая прогулка по Москве превратилась для стилиста в экстрим. Влад Лисовец, катясь на самокате, неудачно упал и повредил подбородок. Травма оказалась настолько серьезной, что Лисовец оказался в НИИ им. Склифософского.

Известный стилист Влад Лисовец не ожидал, что обычная прогулка по центру Москвы обернется для него госпитализацией. Влад и его подруга решили проехаться на самокате. Во время катания Лисовец отвлекся на девушку, в итоге не заметил кочку, наехал на нее и упал, повредив при этом нижнюю часть лица, палец на ноге и руке.

Лисовец не предполагал, что все окажется гораздо серьезнее, чем он думал. Некоторое время спустя его доставили в НИИ им. Склифосовского, где Владу зашили рану.

«Я повернулся назад посмотреть, не отстала ли она. Одной рукой повернул руль влево, и все, — стилист поделился подробностями произошедшего со «СтарХитом». — Доли секунды, — и я лежу красиво на асфальте».

Лисовец отметил, что упал сильно, но вовремя успел сгруппироваться, возможно, поэтому ему удалось избежать более серьезных травм. Поначалу Влад не хотел ехать в больницу, но его спутница, увидев рану, решила, что без госпитализации не обойтись. Лисовцу сделали снимок головы, руки, чтобы исключить наличие переломов.

На протяжении некоторого времени стилисту будут делать перевязки, а ем придется выходить в свет с пластырем на подбородке. Влад решил сделать из этого модную фишку и уже успел украсить пластыри словами «стиль», «свобода». Более того, Лисовец с юмором подошел к данной ситуации и описал в «Инстаграме» приключение, связанное с падением, в позитивном ключе: «Конечно же, меня узнали, без цветов, музыки, и тортов — положили на кушетку, подбородок зашили. Вот теперь и не скажешь, что я без круговой подтяжки лица. Справка есть, шили!».

Как оказалось, именно Влад подарил подруге самокат, так как был уверен: на нем передвигаться веселее. В связи с последними событиями Лисовец на время позабудет о катании. Нет, он не боится упасть вновь. Дело в том, что самокат был настолько поврежден, что ему требуется серьезный ремонт. Поклонники Влада желают ему скорейшего выздоровления, а он, в свою очередь, искренне благодарен им за поддержку.

«Спасибо всем за позитивные комментарии, и тут, в ленте и в директ, и за вашу поддержку. Мне очень приятно, что вы не просто наблюдаете за мной, но еще и, оказывается, вдохновляетесь», — отметил Лисовец в соцсети.



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