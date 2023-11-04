Магазины Adidas могут открыться в России под новым названием

Открытие запланировано на весну 2024 года.

Обновленные магазины Adidas планируют открыться в России весной 2024 года под новым названием, после того как права на субаренду торговых помещений сети были приобретены структурой, связанной с владельцем «Стокманна» и Lamoda Яковом Панченко.

Об этом сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, а также совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева на международной выставке и конференции Mallpic.

«Структура, связанная с Яковом Панченко, приобрела субаренду магазинов Adidas. Это не полное приобретение бизнеса, они не приобрели юридическое лицо, и будут продолжать работать и вести оптовую торговлю самостоятельно. Вероятно, уже весной мы увидим открытие магазинов под новым нейтральным названием», - сообщила она агентству ТАСС.

По ее словам, в 2024 году в России планируется перезапустить десятки магазинов Adidas. Первые торговые точки откроются в Москве. В общей сложности передача российского подразделения инвестору позволит перезапустить до ста магазинов Adidas в России.

Для российских потребителей эти изменения глобально не повлияют, ассортимент товаров останется прежним, а цены вырастут в пределах 20%, добавила Кермедчиева.

Напомним, что в марте 2022 года Adidas объявил о приостановке своей деятельности в России. Розничные магазины сети были закрыты 14 марта. Это решение было связано с действиями некоторых иностранных брендов, которые прекратили свою работу в России из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее владелец «Вкусно и точка» раскрыл планы «Макдональдс» вернуться в Россию.