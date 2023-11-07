Задержанного во Франции миллиардера Кузьмичёва отпустили под залог в 8 млн евро

По версии следствия, Кузьмичёв занимался отмыванием денег, обвиняется в уклонении от уплаты налогов и нарушении международных санкций.

Совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева обвинили в мошенничестве. Расследованием дела занимается Центральное бюро по борьбе с коррупцией.

Силовики уже провели обыски в квартирах миллиардера в Париже, а также на вилле в Сен-Тропе. Его задержали 30 октября. По версии следствия Кузьмичёв, занимался отмыванием денег, обвиняется в уклонении от уплаты налогов и нарушении международных санкций.

Ему запретили въезд на территорию ЕС, но после вступления решения о санкциях в силу Кузьмичев вышел из состава совета директоров «Альфа-банка», где у него был пакет в 16%. В марте 2022 года французы арестовали две яхты бизнесмена. Однако он опротестовал решение и ограничения на судна сняли.

Как сообщает Le Monde, россиянина отпустили под залог в восемь миллионов евро. Кузьмичева поместили под судебный контроль и запретили ему покидать страну.

Ранее сообщалось, что Фридман и Авен пожаловались, что зря вложили свои миллиарды в экономику Запада.