450 млн за долю: на рынке загородного отдыха состоялась крупная сделка

Загородный отдых по-прежнему популярен среди россиян.

Загородный отдых продолжает оставаться одним из востребованных и популярных видов досуга среди россиян. Поэтому на рынке идет настоящая борьба среди владельцев отелей и современных баз отдыха. Так, например, сервис онлайн-бронирования загородных отелей и глэмпингов «Натуралист» нашел новых инвесторов. А это означает, что у компании появились дополнительные ресурсы для реализации своих идей и планов.

Сумма сделки не разглашается, но, по оценкам аналитиков, она составляет около 450 млн рублей за 65% доли.

«Мы будем активно расти и масштабироваться, внедрять новые функции и возможности: бронирование бань, активностей, трансфер, сеть одноименных глэмпингов по всей стране и многое другое. Мы будем совершенствовать сайт и улучшать дизайн, чтобы ваш опыт бронирования через Naturalist.Travel был ещё проще и приятнее», - заявили новые совладельцы сервиса Роман Филиппов и Илья Ивлев.

Также бизнесмены добавили, что планируют расширить линейку подарочных сертификатов и предложить клиентам еще больше интересных вариантов отдыха. Причем, по всей России. А в преддверии Нового года это будет еще и полезным презентом для родных и близких.

Помимо всего, новые инвесторы отмечают, что полоны энтузиазма и новых идей. Он убежден, что новый вид сотрудничества сможет открыть массу перспектив не только для компании, но и для всей индустрии глэмпингов в России. Как говорится, главное - желание.

Отметим, что глэмпинг - это усовершенствованный кемпинг. А именно возможность совместить отдых на природе с удобствами, которые обычно доступны в хороших и дорогих отелях. То есть главное отличие - уровень комфорта. Глэмпинги предлагают уютные кровати, электричество, часто доступ в интернет и даже горячий душ.