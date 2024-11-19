«Картофель уже по 70»: реальный рост цен на продукты в России превысил 50%

У многих семей на еду уходит приличная часть дохода — около 30% всего заработанного.

Продукты питания в России сильно подорожали с начала года. По данным аналитика BitRiver Владислава Антонова, реальный рост цен на съестное в 2024 году превысил 50%.

«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50 до 100%, если не больше, — цитирует эксперта «Газета.ру». — Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году».

Причем, отметил Антонов, россияне сильно чувствуют рост цен — особенно в регионах, где зарплаты ниже, чем в столице и ряде крупных городов. Реальные доходы населения уменьшаются — люди стараются больше экономить, заменяют продукты более дешевыми, реже позволяют себе деликатесы.

Цены на продукты питания растут быстрее инфляции, добавляет Антонов. Особенно это чувствуют семьи, где расходы на питание — значительная часть бюджета, например, семьи с детьми.

Иллюстрация: "Блокнот".

Опросы показали, что среднестатистическая семья тратит на продукты в среднем 21 тысячу рублей в месяц, но у многих эти траты сильно выше. Это зависит и от состава семьи, и от пищевых привычек, и от региона проживания. Например, в Москве на человека нужно минимум 8 тысяч рублей в месяц. У многих семей на еду уходит приличная часть дохода — около 30% всего заработанного.

По данным Центробанка на октябрь этого года, годовая инфляция составляет 8,54%. По данным Росстата, в октябре 2024 года продовольственные товары подорожали на 1,23%, за год рост цен достиг 9,03%.

Правда, по ощущениям обычных россиян рост явно больше, чем на 10%, особенно на некоторые продукты. Например, заметно выросла в цене картошка, рост составил примерно 65% — с 29,37 до 48,58 рубля. Впрочем, это средняя цена, много где картофель стоит уже дороже, сообщают читатели «Блокнота».

Инфляция в России. Иллюстрация: ЦБ РФ, скриншот.

«Картофель уже 70»;

«Картофель минимум можно найти за 50р ... Ещё так дорого никогда так овощи не стоили»;

«У нас уже давно такие цены. Говядина 800 кг. Картофель 65. Молоко 120. Волгодонск, Ростовская область»;

«Картофель уже ниже 50 р/кг не купить, и это на Кубани! Молоко уже давно по 90 руб за 0,9 л»;

«Когда уже это повышение цен остановится, каждый год одно и тоже».

В цене выросли и другие продукты. Так, килограмм сливочного масла в среднем по России стоит 1113 рублей, тогда как в начале года стоил 866 рублей — рост составил почти 30%. Примерно такое же повышение и у стоимости чеснока, килограмм сейчас стоит около 360 рублей.

Пример цен на ноябрь 2024. Иллюстрация: скриншот приложения

Заметно подорожали помидоры — на 28%, свекла — на 20%, репчатый лук — на 20%. Выросли в цене примерно на 20% куриные яйца, грибы, свежие огурцы.

К Новому году стоит ждать большего подорожания — из-за повышенного спроса, вырастут цены на традиционные продукты к новогоднему столу, то есть всё то, что нужно для салатов и горячих блюд, а также напитки. По прогнозу доктора экономических наук, экс-замглавы Минсельхоза Леонида Холода, подорожают индейка, молочная продукция и так называемый «набор оливье». Эксперты прогнозируют скачок цен ещё примерно на 5%.

Ранее «Блокнот» рассказал о том, что цены на яйца вырастут на 10%.