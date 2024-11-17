МИД: без токсичных долларов и евро Россия расцветает, а Запад напоролся на собственные санкции

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Россия адаптировалась к санкциям, а ее противники кусают локти

Никакого санкционного блицкрига с быстрым разгромом российской экономики после февраля 2022 года не случилось. Об этом в интервью ТАСС рассказал Николай Кобринец, директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа.

По его словам, все начиналось (с точки зрения Запада) прекрасно. Евросоюз повел против России тотальную экономическую войну. Были введены санкции, которые МИД считает незаконными. Тем не менее, к сокрушению нашей страны это не привело. Российской экономике не просто удалось хоть как-то выжить – она сумела стремительно освоиться в новой реальности. Россия начала становиться по-настоящему суверенной с точки зрения экономики.

Радикально вырос уровень сотрудничества с дружественными государствами, стали выстраиваться иные, чем ранее, цепочки в производстве и логистике. А еще Россия начала отказываться от токсичной, то есть вредной, западной валюты в виде долларов и евро.

При этом на самом деле ЕС потерпел поражение в развязанной экономической войне, сам себе «подложил свинью».

- Все то, что еэсовцы рассчитывали с помощью санкций вызвать в России, случилось в их собственном доме. Это и безудержная инфляция, и энергодефицит, и угроза деиндустриализации, и финансовая дестабилизация,- подчеркнул Кобринец.

Отметим, что на Западе многие полагают: дела у России идут плохо. Так, в конце октября Барбара Вудворд, постоянный представитель Великобритании в ООН, назвала Россию «отчаявшейся и нищей». В ответ российский коллега Василий Небензя пригласил ее лично посетить нашу страну, однако предупредил, что увиденное ее, настроившуюся найти нищету, не порадует.

При этом сам Евросоюз действительно страдает от введенных им антироссийских санкций. Проблемой становится, к примеру, рецессия в энергетическом секторе.