Более 30 пожаров потушили в Хакасии в новогодние праздники

За прошедшие праздничные выходные в Хакасии зарегистрирован 31 пожар. Семь раз огнеборцы выезжали на тушение мусора, сообщает пресс-служба МЧС Хакасии.

В 12 случаях к пожарам привел недосмотр за печью. В шести случаях причиной пожара стало замыкание электрооборудования, три раза к пожарам привела горячая зола, два раза – неосторожное обращение с огнем.

Трое жителей Хакасии погибли при пожарах: двоих пожарные обнаружили погибшими в бытовом вагончике на территории промышленной зоны в Усть-Абаканском районе. Еще один смертельный пожар произошел 3 января в селе Бондарево Бейского района. Соседи успели спасти из горящего дома пожилую хозяйку. Пожарные при разборе конструкций обнаружили погибшего мужчину 1959 года рождения. В обоих случаях к пожарам привели нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Крупный пожар ликвидировали 3 января в аале Райков Усть-Абаканского района, там загорелся гаражный бокс. Площадь пожара составила 500 кв. м. К пожару привел недосмотр за печью.

В Саяногорске 4 января огонь охватил надворные постройки, находящиеся на соседних участках. Огнем повреждены бани, гаражи, навесы и автомобиль. Площадь пожара составила 130 кв. м. Причиной пожара стало замыкание электрической проводки.

В Абазе 6 января загорелись угольник и гараж на смежных участках. Площадь пожара составила 71 кв. м. Огнем уничтожены угольник и 4 тонны угля, повреждена крыша соседнего гаража. К пожару привела высыпанная под стену постройки горячая зола.

Специалисты Главного управления МЧС России по Хакасии просят жителей республики быть бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Избегайте перегрузки электросети и не используйте кустарные электроприборы. Не оставляйте детей без присмотра и ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.