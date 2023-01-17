В Хакасии из-за метели ограничено движение автобусов между Абаканом и Саяногорском

Движение общественного транспорта ограничили на трассе Абакан — Саяногорск из-за метели, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«Ограничено движение общественного транспорта на автодороге Абакан — Саяногорск из-за сильной метели», — говорится в сообщении. Водителям личного автотранспорта рекомендовано воздержаться от поездок.

В Абакане температура воздуха минус 8 градусов с порывами ветра до 14 метров в секунду.

В ГИБДД так же добавили, что из-за сильной метели ограничено движение общественного транспорта на автодороге «Абакан-Бея», «Бея-Саяногорск» и «Бея-Аскиз».

Более того, приостановлено движения автобусов с автовокзалов г. Абакана, г. Саяногорска и с. Бея.

«Будьте благоразумны! Сэкономив секунду, можно потерять жизнь!», — призывают жителей Хакасии сотрудники ГИБДД.