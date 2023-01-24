Известны подробности смертельного ДТП под Саяногорском

Среди пострадавших девочка-подросток.

Автоавария произошла в минувшую субботу, около 18.30, на 78-ом километре автодороги «Абакан-Саяногорск».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 36-летний водитель Toyota Cresta двигаясь со стороны Саяногорска в направлении Абакана не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai IX35, которым управляла женщина.

В результате ДТП водитель Toyota Cresta от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой. Женщина за рулем Hyundai IX35 получила сотрясение мозга, перелом ребер, правого бедра и разрыв легкого. В салоне была 16-летняя девочка-подросток. У нее ушибы головы и туловища. У второго пассажира (мужчины) перелом костей стопы.

По факту автоаварии проводится проверка.