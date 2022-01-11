Ипотека в ВТБ подорожала на 1%

Представители банка ВТБ заявили об изменении процентных ставок по ипотечным кредитам. По их словам, оформить ипотеку на готовое или строящееся жилье теперь можно будет под 10,3%. Таким образом, ставка поднялась на 1 процентный пункт.

Также в банке сохранится возможность рефинансирования ипотечных кредитов, взятых в других организациях — процентная ставка на эту процедуру составит 10,6%. Однако, по словам специалистов, повышение ставок не коснется льготных программ, реализуемых при поддержке государства.

Rusfact.com