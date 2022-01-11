Ипотека в ВТБ подорожала на 1%

Russf Янв 11, 2022 Интересное

Представители банка ВТБ заявили об изменении процентных ставок по ипотечным кредитам. По их словам, оформить ипотеку на готовое или строящееся жилье теперь можно будет под 10,3%. Таким образом, ставка поднялась на 1 процентный пункт.

Также в банке сохранится возможность рефинансирования ипотечных кредитов, взятых в других организациях — процентная ставка на эту процедуру составит 10,6%. Однако, по словам специалистов, повышение ставок не коснется льготных программ, реализуемых при поддержке государства.

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