В Казахстане обнаружили фирму, которая незаконно продавала зерно

Агентство финансового мониторинга Казахстана опубликовало сведения о том, что обнаружена компания, осуществлявшая свою деятельность с нарушением законодательства. Речь идет о том, что фирма закупала российского зерно и перепродавала его в другие страны под видом продукции казахстанского происхождения.

Продажи осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. За период с 2021 по 2022 год был продано около 8,3 тонн зерна. Сумма продаж превысила 1 млрд тенге. Сообщается, что деятельность фирмы нанесла ущерб бюджету страны в размере 150 млн тенге из-за неуплаты транзитного налога.

Rusfact.com