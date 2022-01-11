Ученые вычислили количество воды в атмосфере Земли

Планета Земля обладает богатыми запасами воды. Подавляющее большинство запасов находится в океанах в жидком виде — 96,5%. Однако вода участвует в непрерывном гидрологическом цикле, поэтому ее значительная часть содержится в атмосфере Земли в виде водяного пара.

Американские ученые подсчитали, что в воздушной оболочке планеты находится около 37,5 млн млрд галлонов воды. Если бы вся эта вода выпала на Землю в виде осадков, то уровень мирового океана поднялся бы почти на 4 см. Кроме того, исследователи выяснили, что испаренная вода остается в атмосфере на протяжении 10 дней, после чего переходит в другую стадию цикла.

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