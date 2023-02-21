Граждане РФ могут получить дополнительный выходной для медобследования

Russf Фев 21, 2023 Интересное

Члены партии «Новые люди» предложили ввести ежегодный выходной для прохождения диспансеризации сотрудниками всех предприятий. Предполагается, что заработная плата будет сохраняться.

В настоящее время обязательную диспансеризацию проходят сотрудники государственных и муниципальных организаций, а также работники в возрасте старше 40 лет. Авторы идеи считают, что более молодым сотрудникам также требуется ежегодное прохождение медобследования, однако выходной день для этого предусмотрен действующим законодательством только один раз в три года.

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