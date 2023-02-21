Граждане РФ могут получить дополнительный выходной для медобследования

Члены партии «Новые люди» предложили ввести ежегодный выходной для прохождения диспансеризации сотрудниками всех предприятий. Предполагается, что заработная плата будет сохраняться.

В настоящее время обязательную диспансеризацию проходят сотрудники государственных и муниципальных организаций, а также работники в возрасте старше 40 лет. Авторы идеи считают, что более молодым сотрудникам также требуется ежегодное прохождение медобследования, однако выходной день для этого предусмотрен действующим законодательством только один раз в три года.

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