Выручка похоронных компаний за 2022 год снизилась

Росстат привел собственные данные по объему выручки похоронных компаний, работающих в России. Отмечается, что в 2020 году их выручка выросла на 25%, в 2021 году – на 28%, в 2022 году рост составил всего 5% при том, что инфляции в стране установилась на уровне 11,94%.

Специалисты считают, что основным фактором снижения выручки таких компаний стало уменьшение уровня смертности – в 2022 году этот показатель снизился на 22,1% по сравнению с 2021 годом. Повышение выручки эксперты связывают с незначительным подорожанием ритуальной атрибутики и некоторых услуг похоронных компаний.

Rusfact.com