В Абакане спасателям пришлось выламывать дверь

Prohor Янв 14, 2022 Происшествия

Пожар в Абакане – спасателям пришлось выламывать дверь… За минувшие сутки в Хакасии произошло два возгорания. В обоих случаях беда произошла из-за недосмотра за печами. Утром в столице Хакасии пожар произошел в доме на двух хозяев.
Когда огнеборцы прибыли к месту вызова, из окна одной из квартир шел дым, пришлось вскрывать двери, внутри горели потолочное перекрытие и стены в котельной по всей площади. Хозяйки дома не было. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Горела котельная и в Саяногорске. Там также к происшествию привело нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. С начала года в Хакасии потушено 68 пожаров.
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