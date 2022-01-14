В Саяногорске стали чаще гореть мусорные контейнеры

Еще не остывшая печная зола в последнее время стала распространенной причиной возгораний мусороприемных мульд в частном секторе Саяногорска. Пожарным приходится заливать их водой. После того, как вода замерзает – мульда становится непригодной. Ведь выгрузить коммунальные отходы, вмерзшие в лед, практически невозможно. Как следствие регоператору «Аэросити – 2000» приходится искать замену, испорченному бункеру, а жителям – терпеть неудобства. Такие мусорные пожары уже тушили в Геологах, по улице Пушкина, в Летнике по улице Мечты, в Центральном микрорайоне и других местах.

Но горят не только многокубовые мульды в частном секторе, но и обычные мусорные баки в многоквартирном жилфонде. Проверки показывают, как правило мусор в них загорается от непотушенных окурков. Зачастую, контейнеры пластиковые. В отличие от металлических баков они сразу приходят в негодность.

Власти города, огнеборцы и регоператор призывают саяногорцев не утилизировать в баки и мульды тлеющие или горящие отходы, дабы избежать пожаров и выведения из строя мусорных контейнеров.