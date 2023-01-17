Доля ремонта по ОСАГО значительно упала

Russf Янв 17, 2023 Интересное

Согласно данным, предоставленным Российским союзом автостраховщиков, в начале 2022 года доля компенсаций по ОСАГО, выражающихся в виде ремонта транспортных средств, составляла 9-11%. Однако после введения санкций, которые привели к нарушениям поставок запчастей, этот показатель снизился почти до 0.

Автостраховщики считают, что для исправления ситуации необходимо налаживать параллельный импорт необходимых запчастей. Кроме того, положительно скажется увеличение сроков ремонта с 30 до 60 дней. Также, по мнению специалистов, необходимо разрешить использовать при ремонте бывшие в употреблении запчасти.

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