Женщина пострадала в ДТП на трассе Абакан-Саяногорск

9 января, около 12 часов 40 минут на 26-ом километре автодороги Абакан-Саяногорск произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при движении со стороны г. Саяногорска в сторону г. Абакана не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося

автомобиля «FAW J6» под управлением мужчины 1985 года рождения.

После столкновения автомобиль Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Volvo FH 440.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet Niva, женщина 1979 года рождения, получила телесные повреждения в виде дисторсия шейного отдела позвоночника и перелома ребер.

По факту ДТП проводится административное расследование, сообщает ГИБДД Хакасии.