Россияне рискуют остаться без сладкого: шоколад скоро подорожает почти на 30%

Согласно опросам, сладкое едят с разной периодичностью подавляющее число жителей страны — аж 91%.

Любителям сладкого скоро придется сильно экономить — шоколад в России подорожает примерно на 30%, а то и больше, ведь в начале года аналитики прогнозировали рост вплоть до 70%. Это связано с дефицитом какао-бобов и ростом цен на них на мировом рынке.

О подорожании сладкого предупредили в «Руспродсоюзе». Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков напомнил, что основное сырье для шоколада — импортное, поэтому на него влияют сразу несколько факторов. Это и удорожание стоимости перевозок из-за ситуации в Красном море, и колебания курсов валют, и рост мировых цен на какао.

«Какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада, поэтому удорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию», - цитирует Вострикова ТАСС.

По словам эксперта, какао дорожает во всем мире. Биржевые цены на него превышают 5 тысяч долларов за тонну, а это самый высокий уровень с 1977 года. Растет в цене и масло какао.

Иллюстрация: marketwatch.com

Рост цен не был моментальным — стоимость какао-бобов увеличивалась уже в прошлом году. По данным Международной организации по какао (ICCO), на рост цен повлиял дефицит предложения, болезни растений, непогода и ряд других факторов.

«В конце 2023 года среднегодовая цена ближайшего контракта в Лондоне выросла на 46% по сравнению с предыдущим календарным годом. За тот же период в Нью-Йорке средние контрактные цены на первую позицию выросли на 35% в годовом исчислении», — говорится в сообщении организации.

Какао растет в регионах, близких к экватору, а там из-за непогоды урожай оказался ниже, чем ожидалось. По оценкам экспортеров, количество прибытий в порты Кот-д'Ивуара, крупнейшей страны-производителя какао, с начала сбора урожая в октябре до конца января было на 35% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Гане также урожаи ниже, чем ожидалось, страна даже «отложила» себе запас какао-бобов на всякий случай. На урожайность оказали влияние и болезни растений( так называемая болезнь черных стручков, когда плоты чернеют и гниют из-за сырости), и нехватка удобрений.

Иллюстрация: "Блокнот"

Также сокращен экспорт какао из Нигерии. Переработка бобов сократилась также в США, Азии и странах Евросоюза. Всё это означает, что рынок какао, вероятно, столкнется с дефицитом предложения в 2023-24 годах.

Рост цен уже начался в России перед новогодними праздниками — тогда в цене резко выросли сладкие подарки и шоколадные конфеты. Цены поднялись примерно на 20%, а средняя цена праздничного набора сладостей составила около 1600 рублей за 800 граммов, что на 300 рублей выше, чем годом ранее.

Сейчас рост цен продолжается и он зависит, как говорят эксперты, от маркетинговых стратегий производителей и поставщиков. Многие уже просчитали, на сколько увеличится стоимость, и поднимают её постепенно.

Иллюстрация: "Блокнот"

При этом вряд ли цены снизятся до прежнего уровня. По словам эксперта по рынку ретейла Андрея Карпова, снижение цен возможно лишь в том случае, если будет заметная просадка мировых цен на какао-бобы.

А пока цены растут, на шоколадках придется экономить. Согласно опросам, сладкое едят с разной периодичностью подавляющее число жителей страны — аж 91%. При этом четверо из десяти могут назвать себя сладкоежками, а каждый шестой ест сладкое, когда испытывает стресс. Причем, конфеты и шоколад — самые популярные у россиян сладости.

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