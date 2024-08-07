Ипотека за 20%: сколько будет платить семья, если решит улучшить свои жилищные условия

Если для новостроек еще какие-то льготные программы остались, рынок вторичного жилья ждет стагнация.

С 6 августа крупнейшие банки – ВТБ и Сбер – поднимают свой процент по ипотеке до 20% и более. А ведь совсем недавно рынок недвижимости был шокирован, когда ставки поднялись до 18%. Но уже тогда стало ясно, что при подобной нагрузке заемщики будут вынуждены отдать банкам 3-4 суммы долга! И 66% россиян заявили, что откладывают покупку жилья. Но Центральный банк РФ решил «добить» рынок, в очередной раз повысив в июле ставку рефинансирования, что автоматически привело к скачку банковских процентов. Сколько теперь платить растущей семье за свою квартиру?

Итак, предположим, что вы - молодая семья в условной Самаре или Воронеже. Не стали загоняться на дорогую, современную квартиру в модном районе. Но и не хотите откровенную «халупу». Взяли нечто среднее. Например, в Самаре это «однушка» за 4,19 млн. на 3 этаже 5-этажного дома площадью 32,7 кв.м. Или 30 кв.м на 3 этаже 4-этажного дома в Воронеже за 4,3 млн. руб.

Чтобы купить такое жилье в ипотеку семье надо накопить первоначальный взнос в размере 1,257 млн руб в Самаре или 1,29 млн – в Воронеже. Если вы планируете гасить долг перед банком в течение 20 лет, то ваш ежемесячный платеж составит 40-42 тыс. руб в Самаре (в зависимости от банка) или 46-47 тыс. в Воронеже.

Расчет ипотеки за "однушку" в Самаре.

Средняя зарплата в Самаре ‒70,26 тыс рублей. В Воронеже – 73,7 тыс. руб. Но что такое «средняя» зарплата? Она складывается, в том числе, и из «сверхдоходов» наиболее обеспеченной части населения.

А по опросам, порядка 25% жителей регионов имеют зарплату в пределах 20–30 тысяч рублей. 17% - в пределах 30–40 тысяч рублей. 40–50 тысяч рублей получают 13%, 50–60 тысяч рублей — 8%. Доход в 60–70 тысяч рублей оказался у 4%. А ту самую, среднюю зарплату в размере 70–80 тысяч рублей, получают около 3% респондентов.

Но даже эти цифры не отражают тот момент, что чем моложе специалисты, тем, чаще всего, их доходы ниже. А чтобы семья могла платить 40-47 тыс. за ипотеку, им надо вместе получать порядка 80-100 тыс. Ситуация, скажем так, не очень частая. К тому же, первоначальный взнос в 1,2-1,3 млн. накопить самим тоже вряд ли получится – только при помощи родителей.

Положим, все сложилось: родители помогли, выплачивать ипотеку удавалось. Семья начала расти. Появились дети. Доходы подросли. Появилась потребность еще в одной комнате. Продали свою «однушку» и стали присматривать «двущку».

При переходе с "однушки" на "двушку" тоже придется выложить немаленькую сумму за ипотеку.

Опять же, не самая плохая, но – далеко не элитная будет стоить в Самара или Воронеже около 7 млн руб. Например, в городе на Волге это 60,1 кв м в девятиэтажке рядом с парком Щoрca, или 52 кв. м в столице Черноземья на ул. Среднемосковской в панельной десятиэтажке. Расчеты показывают, что этот платеж будет проще – порядка 50-52 тыс. руб. в месяц. Тем не менее, и найти их будет уже сложнее: деньги нужны уже не только на мужа и жену, но – и детей.

И, наконец, последний вариант переезда: дети подросли, родители стали профи в своем деле. Решили, что пришло время делать карьеру в Москве, и отдать свои чада в более качественные столичные школы.

Опять же, не стали замахиваться на что-то громадное. Подобрали в Чертаново 3-комнатную квартиру, 64,8 м², 8/9 этажного дома 1969 года постройки. До метро 11–15 мин. Изолированные комнаты. Лоджия. Кухня 7 кв.м. Вид на Битцевский парк. Найти такую можно за 16,2 млн. руб. Для Москвы – очень даже нормально.

При первом взносе в 7 млн. руб. за проданную двушку и ипотекой на 20 лет платеж составит более 150 тыс. руб. (В ВТБ - 151 567). Объективно, если в семье двое детей, их надо поить, кормить, одевать, обучать и развлекать, отдавать деньги за ЖКХ и как-то жить мужу с женой – доход семьи с такой ипотекой должен быть порядка 250-300 тыс. руб. Да, для столицы цифра не пугающая. Но для только что переехавшей туда семьи из Самары или Воронежа – не самая низкая.

Сумма ипотеки за "трешку" в Чертаново при условии, что ее покупатели продали свою "двушку" в Самаре или Воронеже за 7 млн руб.

В любом случае, описанный пример «хромает» одной важной условностью. Все расчеты в нем сделаны для максимального срока ипотеки в 20 лет. Если же семья будет стараться гасить ее раньше, то ежемесячные платежи вырастают, как и необходимый для этого уровень дохода. К тому же, эксперты предупреждают: нынешние ставки - это еще не дно! Осенью процент по ипотеке может вырасти до 24%!

Получается, что для огромного количества семей (не говоря уже об одиноких людях) ипотека просто недоступна. Что делать в таком случае? Как вариант, копить деньги! Но тут тоже вопрос: а в чем? С учетом инфляции и рисков? Советы экспертов собрали тут.

Последние новости России на сегодня читайте здесь, на БлокнотРУ

#Новости Блокнот Россия

#Новости России

#Блокнот новости России

#Новости России 07 августа 2024

#Новости России и мира сегодня

Свое мнение о новостях России можно высказать в комментариях ниже