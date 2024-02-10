Минфин предложил банкам искать клиентов-удаленщиков по геолокации. Россия последние новости на сегодня. Новости России. Россия новости. Новости Россия. Новости РФ. Россия 1 февраля 2024. Россия новости 1 февраля 2024

Банки могут заставить следить за местоположением клиентов.

Минфин РФ предлагает банкам постоянно отслеживать местонахождение клиентов при использовании их онлайн-приложений. Если станет известно, что клиент в основном пользуется услугами из-за границы, банк будет обязан запросить дополнительную информацию о его месте проживания.

Согласно проекту, банки должны будут постоянно следить за геолокацией клиента и определять, из какой страны он заходит в онлайн-банк. Пока что данное предложение находится на стадии обсуждения с другими ведомствами и профессиональными сообществами, пишут «Известия».

В настоящее время никаких окончательных решений по этому вопросу не принято, заверили в Минфине. Представители ФНС пояснили, что разработка проекта была начата для запуска обсуждения данной нормы и по итогам обсуждения он может быть доработан или признан нецелесообразным.

Тем не менее, исполнение требования Минфина может столкнуться с определенными проблемами. Например, местоположение клиента, определяемое смартфоном, не всегда будет достоверным, так как пользователи могут использовать прокси-серверы или VPN, а также подключаться через корпоративные устройства с единым IP-адресом. Эти риски были указаны в заключении Нацсовета финрынка.

Кроме того, клиент вправе ограничить доступ конкретного мобильного приложения к геолокации или отключить этот функционал, и банки не имеют права ограничивать доступ клиентов к управлению своими счетами.

На данный момент банки обязаны уточнять статус налогового резидента только при заключении договора, отметил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Он также подчеркнул, что речь идет о сплошном контроле источника трафика при мониторинге геолокации клиента, а не только о его месте жительства.

Согласно проекту, в случае подозрений банки будут обязаны запросить дополнительные сведения о наличии у клиента зарубежных активов, которые затем будут переданы ФНС. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что некоторые банки уже используют отслеживание геолокации пользователей для выявления мошенничества.

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