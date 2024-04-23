Россия вошла в двадцатку стран с самым дешевым бензином

Примерно каждый пятый житель страны отмечает, что бензин дорожает.

Россия вошла в число двадцати стран с самым дешевым бензином в мире, заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. При этом по ощущениям жителей страны топливо только дорожает.

По словам Саратцевой, наша страна по итогам января 2024 года заняла 17 строчку рейтинга со средней ценой за литр бензина в 55,2 рубля. При этом до России расположились страны Ближнего Востока, Венесуэла и другие. Эксперт ссылается на данные портала GlobalPetrolPrices, который отслеживает цены на бензин и дизельное топливо во всем мире.

Согласно последним данным GlobalPetrolPrices на 15 апреля, в рейтинге по стоимости бензина АИ-95 Россия и вовсе занимает 15 место. Указано, что средняя стоимость литра топлива — 55,42 рубля.

Самый дешевый бензин — в Иране, Ливии и Венесуэле, литр там обойдется всего в 2,6 рубля, 2,9 рубля и 3,2 рубля соответственно. Стоимость топлива в Египте уже заметно дороже — 26,1 рубля за литр. Также в топ-5 стран с самым дешевым бензином попал Кувейт, где литр АИ-95 стоит 32 рубля.

Иллюстрация: GlobalPetrolPrices, скриншот

Топливо дешевле, чем в России также в Алжире, Анголе, Туркменистане, Малайзии, Бахрейне, Боливии, Казахстане, Катаре и Азербайджане.

Дороже всего бензин с октановым числом 95 стоит в Гонконге — 299,5 рублей за литр. В пятерку государств с самым дорогим топливом также попали Монако (212,7 рубля за литр), Дания (210 рублей), Исландия (209 рублей) и Нидерланды (208,2 рубля за литр).

Украина примерно в середине рейтинга со стоимостью бензина 135,8 рубля за литр. Цена в США — примерно 96,9 рублей за литр, а в Великобритании литр обойдется в 173,5 рубля.

Несмотря на то, что цены на бензин в России не кажутся такими высокими в сравнении с другими странами, россияне отмечают, что они выросли и продолжают увеличиваться. По данным мониторинга Фонда «Общественное мнение», 19% опрошенных или примерно каждый пятый на прошлой неделе отметили, что цены на бензин выросли.

Иллюстрация: GlobalPetrolPrices, скриншот

Ранее аналитик Вячеслав Белобжецкий в интервью радио Sputnik объяснил, что на скорость роста стоимости бензина и дизеля влияют сезонность, мировые цены на нефть, а также атаки украинских дронов на НПЗ.

По его мнению, постепенно цена на бензин будет расти и из-за инфляции — примерно на 7-10% в год. При этом правительство старается регулировать цены на внутреннем рынке за счет демпферов (доплаты нефтянникам в случае, когда экспортная цена на топливо превышает цену на внутреннем рынке).

Атаки дронов на российские НПЗ, терминалы и нефтехранилища — ещё один фактор, способный оказать влияние на цены, хоть и не одномоментно. Не зря США призывали Киев прекратить такие атаки, так как опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер России.

Фото: pixabay.com

Пока ситуацию с ценами удается контролировать, а стоимость в 55 рублей за литр или чуть более 50 центов — хороший показатель и завидная цена для населения и других стран. Этому способствуют собственные запасы нефти в РФ, государственное регулирование цен, а также относительно слабый курс рубля.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, научного сотрудника Финуниверситета при Правительстве РФ Станислава Митраховича, страны без своих запасов нефти и нефтеперерабатывающей промышленности вынуждены подстраиваться под мировые цены, в РФ же ситуация иная.

«Люди у нас привыкли считать, что платят за топливо на АЗС много. С ними можно согласиться, но объективно есть много стран, где бензин гораздо дороже. И это не какие-то очень далекие страны, а, например, та же Турция. В Европе бензин тоже дорогой», — цитирует эксперта «АиФ».

Ранее стало известно, что правительство России вводит полный запрет на экспорт бензина.

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