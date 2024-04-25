Будут последствия: в США заявили о риске для доллара из-за конфискации активов России

В Европе опасаются следовать за США, называя их действия нарушением международного права.

В США заявили о риске для доллара из-за конфискации активов России. Экономисты предполагают, что последствия могут быть серьезными, а если «в игру» вступит и Европа, то очень серьезными.

Положение, дающее Байдену новые полномочия по аресту российских долларовых активов для оказания помощи Украине, было добавлено к пакету для Киева, Тайваня и Израиля. Положение позволяет президенту переводить активы российского правительства в фонд восстановления Украины.

Использование замороженных активов России обсуждается уже не первый год. В ходе напряженных дебатов высказывались мнения, что юридических оснований «провернуть такую операцию нет». Тем не менее, Штаты решили пойти против международных норм и захотели просто присвоить чужие деньги.

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Новое решение может напугать инвесторов и пошатнуть доверие к доллару, пишет Bloomberg. Издание уточняет, что первые сомнения в надежности доллара возникли в 2022 году, когда США и их союзники заморозили активы России после начала СВО.

«Страны, которые используют доллар для международной торговли и финансов, должны быть уверены, что их активы не будут арестованы по прихоти США», — отметила Паола Субакки, автор книги «Стоимость свободных денег».

«Чрезмерная вооруженность своей валюты Америкой путем изъятия долларовых резервов, безусловно, заставит соперников США «задуматься о дедолларизации», — отметил экс-чиновник Международного валютного фонда Эсвар Прасад.

С экспертом согласны аналитики JPMorgan, которые считают, что Китай может ускорить процесс замены американской валюты, постепенно переводя часть платежей в юани вместо долларов. Сейчас, по их подсчетам, Поднебесная использует в 70% случаев международной торговли доллар.

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Экономисты уверены, что любые манипуляции с замороженными российскими активами повлияют на доллар. По словам экономиста Максима Чиркова, Россия примет ответные меры и вернет в свой бюджет средства путем конфискации западных активов.

«В России заморожено большое количество западных средств. В случае передачи российских активов Киеву, мы в долгу не останемся. В ответ мы конфискуем активы, которые есть у нас, принадлежащие иностранным держателям, в том же объеме. Это поможет такими образом стране вернуть российские, которые были заморожены», — цитирует эксперта портал Ura.ru.

По его словам, конфискация как ответная мера позволит компенсировать ущерб и сохранить доверие к российской юрисдикции. При этом подобные действия со стороны США возымеют обратный эффект — доверия к доллару и западной финансовой инфраструктуре уже не будет.

«После передачи замороженных российских активов Киеву будет серьезное падение доллара. Рубль в свою очередь очень сильно укрепится, как и любые другие валюты, относительно нынешних резервных валют», — уверен Чирков.

Фото: pixabay.com

Напомним, что Запад заблокировал российские активы с началом СВО. Долгое время их никто не трогал, но США решили, что наступило время забрать чужое и, не спрашивая, отдать Киеву. Ранее «Блокнот» рассказывал, что прямое воровство ударит по имиджу США, а также рассказывал о том, сколько активов оказались замороженными.

При этом в Европе выступают против конфискации замороженных там российских активов, так как понимают, что ответные меры будут жесткими и сильно ударят по европейской экономике. Европейские чиновники считают конфискацию нарушением международного права, а также опасаются, что это отобьет желание у инвесторов доверять евро.

В МИР РФ рассказали, что ответ на конфискацию активов Штатами будет, а Россия будет использовать для этого все возможные механизмы.

«Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры, — рассказал замглавы МИД Александр Панкин. - Не забывайте, что у нас есть достаточно замороженных активов компаний в России. И если европейцы и США будут двигаться в этом направлении — у этого будут последствия».

Ранее стало известно, что доля доллара в резервах стран мира упала до минимума за почти 30 лет.

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