Ургант посмеялся над достижениями Собчак



Телеведущий не удержался от шуток в адрес молодой женщины. Иван Угант попросил Собчак рассказать о работе, которой она занималась в последние годы. Мужчина умозаключил, что никто и не догадывается о деятельности Ксении.

Работоспособности Ксении Собчак можно только позавидовать. Молодая женщина работает в качестве журналиста, телеведущей, а весной этого года она и вовсе претендовала на пост президента РФ. Недавно звезда также выступила соавтором и рассказчиком в документальном фильме, посвященном ее отцу.

Иван Ургант решил пригласить Ксению на свое шоу, чтобы расспросить ее о ленте. Однако его шутки в адрес телеведущей многим показались слишком грубыми. Так, в начале разговора мужчина попросил Собчак рассказать о ее достижениях за последние годы, считая, что зрители не в курсе деятельности звезды.

«Я вот пытался вспомнить, когда мы с вами виделись в последний раз в этой студии. И понял, что никогда такого не было. В последний раз мы пересекались с вами, кажется, в 2010 году, когда вели премию Муз-ТВ. Что у вас случилось с тех пор? Что нового? А то ведь вас не слышно и не видно», - пошутил Ургант.

В ответ Ксения тут же принялась рассказывать о своих достижениях. Молодая женщина отметила, что главными ее работами стали избирательная кампания и создание фильма «Дело Собчака». Телеведущая невероятно гордится этой лентой, ведь она приложила немало сил, чтобы документальная история о ее отце увидела свет.

Ургант тут же отметил, что ему понравился фильм. По мнению мужчины, картина рассказывает не столько о первом мэре Санкт-Петербурга, сколько о реалиях России в 90-е годы.

Не ускользнуло от внимания поклонников и то, что на протяжении почти всего разговора Ксения и Иван обращались друг к другу на «вы». «Ургант же неплохой актер. Мог бы хотя бы изобразить, что Собчак ему нравится», «Чувствуется какое-то напряжение между этим двумя. Хотя мне кажется, Ксения — далеко не самый худший человек в отечественном шоу-бизнесе», «Забавный получился выпуск, хотя шутки были жестковаты», - делились мнениями фанаты программы.

Общаясь с Ургантом, Ксения обсуждала не только профессиональные достижения, но и личные вопросы. Так, Собчак упомянула, что появление сына сильно изменило ее жизнь и взгляды на некоторые вещи.

«Раньше, когда я заходила в самолет и видела рядом с собой плачущего ребенка, сразу думала, что мне дико не повезло, что это наказание. А сейчас я начинаю думать, как бы помочь малышу, успокоить его. Это просто потрясающие изменения», - рассказала Ксения.

По словам молодой женщины, сын Платон является ее главным вдохновением. Рядом с мальчиком она готова проводить каждую свободную минуту, но из-за насыщенного рабочего графика ей не всегда удается это сделать. На вопрос Урганта о том, какой она видит себя через десять лет, Собчак не смогла ответить. По словам звезды, ее жизнь слишком непредсказуема, чтобы делать какие-то прогнозы.



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