В России назвали профессии с максимальным ростом зарплат

И это не айтишники и финансисты.

За первые шесть месяцев 2024 года вакансии водителей, промоутеров и специалистов технической поддержки заняли лидирующие позиции по темпам роста зарплатных предложений. За этот период зарплаты для этих профессий увеличились на 48–64%.

Согласно данным hh.ru, медианная зарплата, предлагаемая работодателями по всем вакансиям, составила 62,8 тыс. руб. в месяц. Это означает, что половина вакансий предусматривала оплату ниже этой суммы, а другая половина — выше. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рост медианной заработной платы составил 35%. В hh.ru отметили, что увеличение зарплат наблюдалось во всех секторах экономики.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в России в первом полугодии 2024 года составила 83,6 тыс. руб., что на 18,1% больше, чем годом ранее. В то же время, реальные зарплаты, скорректированные на инфляцию, выросли на 9,4%, сообщает РБК со ссылкой на данные hh.ru.

Hh.ru также представил список профессий с наиболее значительным ростом зарплатных предложений за первое полугодие 2024 года. Среди них: водитель — с 76,4 тыс. до 125,4 тыс. руб. (+64%); промоутер (занимающийся рекламой товаров и услуг) — с 35,6 тыс. до 58,2 тыс. руб. (+63%); специалист техподдержки — с 35,4 тыс. до 52,4 тыс. руб. (+48%); руководитель отдела аналитики — с 110,1 тыс. до 160,5 тыс. руб. (+46%); бортпроводник — с 70 тыс. до 100 тыс. руб. (+43%); токарь, фрезеровщик и шлифовщик — с 103,1 тыс. до 143,7 тыс. руб. (+39%).

Значительный рост зарплат также был отмечен у аудиторов, разнорабочих, менеджеров по компенсациям и льготам, электромонтажников. По данным «Авито Работа», наибольший рост предложений зарплат был зафиксирован для работников «синих воротничков»: бетонщиков (+58%), фасовщиков (+57%), сотрудников складов (+54%), монолитчиков (+43%) и строителей (+41%).

Эксперты ВНИИ труда Минтруда прогнозируют, что этот тренд продолжится в ближайшие пять лет. В организации ожидают устойчивый рост спроса на высококвалифицированные рабочие кадры и инженеров во многих отраслях.

В компании ГК Rusta, занимающейся грузоперевозками, отмечают, что дефицит водителей останется актуальной проблемой на протяжении многих лет. Причинами этого называют старение кадров и отсутствие интереса со стороны молодежи к данной профессии.

Ранее сообщалось, что средняя российская зарплата приблизилась к 90 тысячам рублей.

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