«Всё съедает инфляция»: в 2024 году ожидается рекордный за 16 лет рост зарплат

Однако россиянам надо больше.

Рекордный за последние 16 лет рост зарплат ожидается в 2024 году. Речь идет о номинальной заработной плате, средние значения которой в этом году сильно выросли — примерно до 89 тысяч рублей.

Согласно данным Росстата и прогнозам Центробанка, всё с зарплатами в России уже второй год прекрасно. В 2023 году номинальная заработная плата выросла на 15%, а в этом году планируется рост в 16%. Это будет самый большой рост за последние 16 лет, когда в 2008 году номинальная зарплата выросла на 27%.

Номинальная зарплата — это гарантированный размер дохода, который причитается сотруднику и установленный трудовым соглашением. Как правило, это фиксированная базовая сумма, которая зависит от отработанного времени и объема выполненной работы. Как правило, номинальная зарплата не учитывает инфляцию и рост цен.

В январе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная (с учетом надбавок, премий и до вычета налогов) заработная плата в России составляла 75 034 рубля. С учетом роста на 16%, к концу года она составит примерно 89 тысяч, пишут «Известия». При этом в следующем году рост замедлится до 9%. Прогнозы Минэкономразвития отличаются, там к концу года ожидают рост на 9,2%, а в следующем году — на 7%.

Фото: pixabay.com

Эксперты отмечают, что зарплаты в РФ повысили практически половина предприятий. Цены растут и надо в условиях инфляции удерживать сотрудников. В частном строительном бизнесе зарплаты выросли примерно на 11%, в рекламе — на 10%, в IT — на 12%. Наибольший рост зафиксировали в сфере услуг, где зарплаты выросли аж на 26%, а также в бьюти-сфере — на 24%.

Наиболее быстрый рост зарплат показывают предприятия, занимающиеся госзаказами (в частности, военно-промышленный комплекс) и теми, которые занимаются импортозамещением.

Менее заметный рост — в образовательной сфере, однако размер выплат может сильно отличаться в разных регионах страны.

Запрлаты растут в последние годы в связи с тем, что компании ищут более высококлассных специалистов в условиях дефицита кадров. Чтобы привлечь хороших сотрудников, приходится поднимать жалованье и улучшать условия труда.

На дефицит кадров также влияют и другие факторы, такие как резкое снижение рождаемости в 90-е годы, а также уход части сотрудников в самозанятость. Всё более востребованными на этом фоне становятся сотрудники без опыта, а многие компании всё чаще берут на работу даже пожилых людей.

Фото: pixabay.com

Значимым для потенциальных сотрудников становятся условия труда — например, многие отмечают важность соцпакета (добровольное медицинское страхование, оплата обучения или переквалификации, корпоративный транспорт, оплата мобильной связи и других затрат и так далее), а также возможность работать в гибридном или удаленном формате.

В 2025 году проблема дефицита кадров останется актуальной, но не все компании смогут бесконечно растить зарплаты, поэтому предприятия будут использовать другие способы привлечения и удержания сотрудников — хорошие условия труда, возможности обучения, бонусы и премии, хороший соцпакет и так далее.

Читатели «Блокнота» считают, что реальные зарплаты часто отличаются от тех, что обещает работодатель и денег на жизнь часто не хватает:

«Живу в России, но таких зарплат не видела. Может это в Москве, Питере»;

«У кого угодно растут, кроме учителя. А зарплата учителя, врача и военного должна быть в стране самой высокой. Я так считаю»;

Фото: pixabay.com

«Каждый труд должен оплачиваться достойно»;

«Всё повышение ЗП съедает инфляция, цена на комуннальные услуги, продукты, бензин и т.д.»;

«Зарплата выросла, но и цены вместе с ней. Так что всё по-прежнему на том же уровне. Разбогатеть не получается».

Опросы показывают, что даже с учетом растущих зарплат, их россиянам недостаточно. По информации SuperJob, для счастья среднестатистическому жителю страны нужно 250 тысяч рублей в месяц. В зависимости от места проживания сумма немного отличается.

Больше всего «для счастья» денег нужно москвичам — 276 тысяч рублей, жителям Владивостока — 270 тысяч, а также Ростова-на-Дону — 257 тысяч. Самые скромные зарплатные мечтания у жителей Кирова (190 тысяч), Рязани и Кемерово — по 210 тысяч рублей. Как видно, суммы, необходимые россиянам, больше чем в два раза превышают среднестатистические данные номинальной зарплаты.

Ранее стало известно, что треть россиян получают пассивный доход, а многие стали отказываться от сбережений, так как денег на жизнь не хватает.

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