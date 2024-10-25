Новые пятитысячные купюры появились в регионах России

Старые банкноты будут постепенно заменяться на новые.

Банкноты номиналом пять тысяч рублей начали поступать в регионы России. Первыми новые купюры поступили в Алтайский и Пермский край.

В Барнаульском отделении Банка России рассказали, что новые банкноты уже поступили в регион и введены в обращение. Эксперт Юлия Лужнова пояснила, что точное количество банкнот не разглашается. При этом замена старых купюр будет проходить постепенно и займет некоторое время, сообщает РИА Новости.

По ее словам, дизайн новых банкнот включает символику федеральных округов: на лицевой стороне изображены памятники столиц округов, а на оборотной — знаковые достопримечательности. На обновленной банкноте изображены стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге и памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

В отделении Банка России по Пермскому краю подтвердили, что новые банкноты поступили в обращение в банки, а их массовое появление ожидается у насления в ноябре-декабре. При этом старые банкноты образца 1997 года будут пока использоваться параллельно с новыми в течение нескольких лет.

Лужнова также подчеркнула, что новые банкноты оснащены усиленными защитными элементами для предотвращения подделок. Она напомнила, что эти банкноты не являются памятными, а старые купюры останутся законным платежным средством до их естественного выхода из обращения по мере износа.

Кроме того, до 2025 года планируется постепенная модернизация всех банкнот образца 1997 года, включая номиналы 10, 50, 500 и 1 000 рублей, с обновлением их защитных элементов и дизайна. Дизайн утверждается Советом директоров Банка России с учетом экспертного мнения.

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