Утром мажу бутерброд: ценой сливочного масла может заняться государство

Производители при этом убеждают, что розничные цены растут медленней закупочных

Сливочное масло в России за первые девять месяцев 2024 года подорожало на 17,96%, в том числе только за август и сентябрь – на 7,98%. Тенденция и не думает ослабевать. За первую октябрьскую неделю рост цен составил еще 1,6%.

Как пишут «Известия», за этим может последовать вмешательство государства в ситуацию: стоимость сливочного масла, входящего в список из 24 продовольственных товаров первой необходимости, может подвергнуться регулированию. Сами поставщики заявляют, что розничные цены растут медленнее закупочных.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР, уже призвал Максима Решетникова, министра экономического развития, подумать, не пора ли вводить предельно допустимую стоимость сливочного масла. По его мнению, правительство должно оперативно применить механизм стабилизации цен – ведь граждане любят масло, это очень популярный и востребованный продукт питания.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что уже выясняет у крупнейших производителей причины роста цен. Однако, по предварительным данным, никаких необоснованных решений сделать масло подороже просто «потому, что мы так хотим» не выявлено. Все просто: подскочила себестоимость продукта, так как выросли цены на сырье – сырое молоко и молочный жир.

Игорь Караваев, представитель Ассоциации компаний розничной торговли, сообщил: цена оптовой закупки масла торговыми точками с начала года выросла примерно на 31%, то есть гораздо сильней, чем конечная для потребителей. Ритейлеры, заверил он, вместе с производителями стараются удерживать цену масла пониже, устраивая различные акции, продвигая собственные торговые марки и предлагая большие упаковки (весом, превышающим 400 грамм).

Покупатели, однако, больше замечают не предложения приобретать масло сразу по килограмму, а, напротив, так называемую «шринкфляцию» - уменьшение упаковок. Стандарт «200 грамм в пачке» давно забыт. Уже несколько лет самым популярным форматом является упаковка в 180 грамм. Однако теперь полки магазинов стремительно захватывают 160- и даже 150-граммовые.

Отметим, что в последнее время о регулировании цен на важные продукты говорят все чаще. Так, в конце сентября правительство решило заняться куриными яйцами.