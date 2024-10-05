«Смеются или издеваются?»: средняя зарплата россиян превысила 85 тысяч рублей

Самые высокие доходы — у финансистов и страховщиков.

Средняя зарплата россиян превысила 85 тысяч рублей — причем, это официальные данные за июль, сейчас цифра может быть выше. Данными поделился Росстат — согласно им, наша жизнь только становится лучше.

На доклад «Социально-экономическое положение России» обратила внимание газета «Ведомости». Среднемесячная номинальная зарплата в июле составляла 85 017 рублей. Это сумма, которую получает работник до вычета налогов. За год выяснилось, что эта цифра подросла на 18%. Конечно, с учетом серьезного роста цен на всё мы это не ощутили, однако Росстат утверждает, что заметить рост зарплат мы должны были — реальная заработная плата (с учетом инфляции) увеличилась на 8,1%.

Конечно, средняя цифра не отражает общей картины — есть те, кто зарабатывает сильно больше и те, кто зарабатывает значительно меньше.

Фото: pixabay.com

Самые высокие цифры — у финансистов и страховщиков, которые получают в среднем 198 843 рубля. Чуть меньше ежемесячный достаток у тех, кто работает в нефтегазовой отрасли — 195 371 рубль. В пятерку получателей самых больших зарплат также попали сотрудники воздушного и космического транспорта (около 190 тысяч), представители России в международных организациях (176 тысяч) и производители табачных изделий (153 тысячи).

Меньше всего по версии Росстата получают педагоги (41,5 тысячи), работники сферы гостеприимства (52 тысячи), а также производители одежды, кожи, мебели и текстиля (от 40,5 до 54 тысяч).

Также отмечается, что уровень зарплаты зависит от региона. Выше они на Чукотке, на Ямале и в Москве. Самые низкие зарплаты — у жителей Северного Кавказа (Ингушетия, Чечня, Дагестан).

Фото: pixabay.com

По прогнозам Минэкономразвития, дальше будет только лучше — в ближайшие четыре года номинальные зарплаты россиян должны вырасти более чем на треть, на 35% — до 119 тысяч рублей в 2027 году. При этом в следующем году средняя зарплата должна составить почти 100 тысяч рублей, а в 2026 году — 110 тысяч.

Россияне в такое не очень верят, читатели «Блокнота» отмечают, что даже если повышение и есть (а оно есть не у всех), то растущие цены опережают рост зарплат:

«К сожалению, вместе с зарплатой растут и цены на коммуналку, и на продукты, и на одежду...»;

«Смеются или издеваются??? Муниципальный служащий 23 тысячи рублей»;

«Цены остановить надо. И снизить ставку ЦБ»;

«Наши деньги уходят на содержание мигрантов и их семей. Нам не повысят зарплату».

Фото: pixabay.com

Логично, что даже средних 85 тысяч на жизнь не хватает, особенно, если семье приходится воспитывать детей, снимать жилье или платить по ипотеке. По последним данным, только на еду россияне тратят около 40 тысяч рублей в месяц, также много денег уходит на жилье, образование, проезд, связь (мобильная, интернет и телевидение), а также лекарства.

Опрос показал, что почти половина жителей страны (48%) считают достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей, каждый пятый (19%) уверены, что должны получать более 500 тысяч, такое же количество (18%) считают, что зарплата менее 100 тысяч тоже нормальная.

В то же время по данным опроса сервиса Superjob от сентября 2024 года, среднестатистическому россиянину для счастья требуется 250 тысяч рублей в месяц.

Фото: pixabay.com

При этом мужчинам для счастья нужно 270 тысяч рублей, женщинам — 230 тысяч. Молодежи (до 24 лет) для счастья нужно меньше — хватит и 185 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет этой суммы не хватит, им нужно 260 тысяч рублей.

На первом месте по зарплатным ожиданиям оказалась Москва: москвичам для счастья нужно в среднем 276 тысяч рублей в месяц. Меньше всего для счастья среди жителей опрошенных городов нужно кировчанам — 190 тысяч рублей в месяц.

Ранее «Блокнот» рассказал, что в 2024 году ожидается рекордный за 16 лет рост зарплат.

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