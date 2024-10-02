ЦБ: ключевая ставка может превысить 20%. Чем это обернется для россиян?

Со сложностями столкнутся не только простые граждане, но и бизнес.

В Центробанке не исключают роста ставки выше рекордных 20%, но произойдет это лишь в случае «влияния на экономику новых непредвиденных обстоятельств». Что будет ждать Россию в этом случае?

По словам главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, динамика ключевой ставки будет зависеть от складывающейся ситуации в экономике. По базовому сценарию ставка расти не должна, однако непредвиденные обстоятельства могут ситуацию поменять и ставка вырастет ещё выше.

Уже сейчас ключевая ставка достаточно высокая — в сентябре её подняли до 19%. На это повлияли многие факторы, такие как сильный рост цен, который не совпал с ожиданиями Банка России.

Как менялась ключевая ставка в России. Иллюстрация: ЦБ РФ, скриншот.

«В июле существенное влияние на инфляцию оказывала повышенная индексация тарифов на коммунальные услуги, — указывал ЦБ в резюме обсуждения ключевой ставки. — В июле-августе высокими темпами росли цены на бензин, а плодоовощная продукция не дешевела так, как обычно в это время года».

Также аналитики отметили, что несмотря на рост цен, тратить россияне меньше не стали. А значит, снижать инфляцию нужно более жесткими мерами. В ЦБ отмечают, что цель в 4% остается прежней, но путь к ней будет более долгим, чем предполагалось.

«Официальный прогноз банка России — 6,5-7% на конец этого года, - отмечают в Центробанке. - Мы обновляем прогноз раз в квартал, ближайший будет опубликован в конце октября. Пока можно сказать, что инфляция скорее всего превысит тот официальный прогноз, который есть на сегодняшний день».

Фото: pixabay.com

Следующее заседание Центробанка по поводу ключевой ставки запланировано на 25 октября.

Если ставку поднимут, то она станет рекордной. До 20% ставка поднималась лишь однажды — в 2022 году, сразу после начала СВО и введения против России беспрецедентного количества санкций. Тогда ставка в 20% продержалась чуть больше месяца — с 28 февраля по 10 апреля.

Теперь же есть вероятность того, что период высокой ставки будет длиннее. Это может привести к замедлению экономики и производства — люди будут меньше покупать и больше сберегать. Кредиты станут ещё более дорогими — как для россиян, так и для российского бизнеса. О дешевой рыночной ипотеке стоит забыть.

При этом при высокой ключевой ставке рубль обычно укрепляется, а курс доллара может снизится. Однако прямая зависимость между курсом рубля и ключевой ставкой отсутствует, так как на курс влияют и другие факторы: торговый баланс, цена на энергоресурсы, уровень инфляции, объём денежной массы.

Фото: pixabay.com

Ожидаемо вырастут цены. Дело в том, что дорогие кредиты заставляют бизнес поднимать стоимость товаров и услуг. В целом, с высокой ключевой ставкой бизнесу будет ещё сложнее. Многие говорят о возможной рецессии, то есть небольшом спаде в экономике.

При этом на 20% дело может не ограничится. Аналитики допускают, что в 2025 году рост продолжится, а ставка может вырасти до 23%. По словам инвестиционного советника Юлии Хайдер, есть вероятность, что ЦБ повысит ключевую ставку до 23% в следующем году из-за того, что не бут достигнуты планы по инфляции и регулятор постарается сдерживать цены.

А как у них? Некоторые страны мира уже живут с высокой ключевой ставкой.

Например, в Турции она составляет 50%, это максимальное значение за более чем 20 лет. Причем, ставка в стране росла очень быстро — год назад она составляла 25%. Цены в стране сильно выросли — по данным на август 2024 года, годовая инфляция составляет примерно 52%, но цены на многие товары выросли ещё больше. Например, образование подорожало более чем на 100%, цены на жилье выросли на 93%, табак подорожал на 86%, отели, кафе и рестораны — в среднем на 93%.

В Турции ключевая ставка 50%. Иллюстрация: коллаж "Блокнота"

По прогнозам ЦБ Турции, в конце 2024 года инфляция в стране может составить 44%, а обменный курс национальной валюты упадёт до 40,5 лиры за доллар США (сейчас за доллар дают примерно 34,2 лиры).

Ключевая ставка в Аргентине — 40%. Годовая инфляция намного выше, по данным на середину сентября — 236,7%. Сейчас рост цен немного замедлился, но с начала года прибавка существенная. Так, на 47% выросли в цене кофе и сладости, на 40% подорожало пиво, выросли в цене овощи, мясо, фрукты. Также подорожали коммунальные услуги, образование и транспорт.

Ранее стало известно, что россияне полюбили жизнь в долг и стали активнее пользоваться кредитками.

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