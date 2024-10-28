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Цель — снизить инфляцию: Центробанк поднял ключевую ставку до исторического рекорда

Лана Окт 28, 2024 Экономика

Цель — снизить инфляцию: Центробанк поднял ключевую ставку до исторического рекорда

Теперь она составляет 21%.

Совет директоров Центрального банка России 25 октября принял решение снова повысить ключевую ставку, увеличив ее на 2 процентных пункта до 21%. Эксперты считают, что ЦБ, вероятно, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, пока не достигнет заметного снижения инфляции и целевого уровня в 4%.

Это самый высокий уровень ключевой ставки с момента её введения в 2013 году. Предыдущий максимум был достигнут в феврале 2022 года, когда ставку поднимали до 20%. Центробанк объяснил это решение тем, что инфляция значительно превышает прогноз, сделанный в июле, а инфляционные ожидания также продолжают расти. В связи с этим требуется ужесточение денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевому уровню.

В Банке России отмечают, что российская экономика по-прежнему растет, однако темпы роста замедлились по сравнению с первой половиной года. В ЦБ связывают это с ограничениями на стороне предложения — нехваткой производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается благодаря росту кредитования, увеличению доходов населения и бизнеса, а также росту бюджетных расходов.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев отметил, что инфляция ускорилась в августе-сентябре, а недавние меры ужесточения пока еще не проявились в динамике цен из-за временных задержек. Толкачев также указал, что, по оценке ЦБ, в июле и августе экономический рост замедлился, хотя признаки снижения потребительской и инвестиционной активности только начали появляться и пока не повлияли на цены.

Кроме того, несмотря на ужесточение политики, инфляционные ожидания населения растут, что может свидетельствовать о снижении их стабильности. Он также полагает, что до конца года Центробанк может снова повысить ключевую ставку, пишет РБК.

Цель — снизить инфляцию: Центробанк поднял ключевую ставку до исторического рекорда

Набиуллина ранее не исключала нового повышения ставки.

Согласно данным Минэкономразвития, потребительская инфляция за неделю с 15 по 21 октября составила 8,52%, немного снизившись по сравнению с уровнем 8,74% в период предыдущего повышения ставки с 10 по 16 сентября. Однако эксперты считают, что это снижение недостаточно для решения о смягчении денежно-кредитной политики.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин ранее заявил, что ключевая ставка будет поддерживаться на уровне, который позволит достичь цели по инфляции в 4%. Он также допустил, что ставка может быть повышена еще раз, поскольку пока нет значительных признаков замедления роста цен в стране. Заботкин добавил, что среднесрочный прогноз по инфляции нужно пересмотреть, принимая во внимание данные по экономическим направлениям, включая тарифную политику.

Доцент Тюменского государственного университета Иван Вилков также подчеркнул, что на решение о повышении ставки повлияли низкая производительность труда и дефицит кадров, что заставляет работодателей увеличивать зарплаты, чтобы привлекать работников. Рост доходов населения, по мнению эксперта, приводит к усилению потребительской активности, а также стимулирует возможность брать кредиты, что также сказывается на росте инфляции, которую ЦБ пытается ограничить высоким уровнем ключевой ставки.

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