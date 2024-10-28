Цель — снизить инфляцию: Центробанк поднял ключевую ставку до исторического рекорда

Теперь она составляет 21%.

Совет директоров Центрального банка России 25 октября принял решение снова повысить ключевую ставку, увеличив ее на 2 процентных пункта до 21%. Эксперты считают, что ЦБ, вероятно, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, пока не достигнет заметного снижения инфляции и целевого уровня в 4%.

Это самый высокий уровень ключевой ставки с момента её введения в 2013 году. Предыдущий максимум был достигнут в феврале 2022 года, когда ставку поднимали до 20%. Центробанк объяснил это решение тем, что инфляция значительно превышает прогноз, сделанный в июле, а инфляционные ожидания также продолжают расти. В связи с этим требуется ужесточение денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевому уровню.

В Банке России отмечают, что российская экономика по-прежнему растет, однако темпы роста замедлились по сравнению с первой половиной года. В ЦБ связывают это с ограничениями на стороне предложения — нехваткой производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается благодаря росту кредитования, увеличению доходов населения и бизнеса, а также росту бюджетных расходов.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев отметил, что инфляция ускорилась в августе-сентябре, а недавние меры ужесточения пока еще не проявились в динамике цен из-за временных задержек. Толкачев также указал, что, по оценке ЦБ, в июле и августе экономический рост замедлился, хотя признаки снижения потребительской и инвестиционной активности только начали появляться и пока не повлияли на цены.

Кроме того, несмотря на ужесточение политики, инфляционные ожидания населения растут, что может свидетельствовать о снижении их стабильности. Он также полагает, что до конца года Центробанк может снова повысить ключевую ставку, пишет РБК.

Набиуллина ранее не исключала нового повышения ставки.

Согласно данным Минэкономразвития, потребительская инфляция за неделю с 15 по 21 октября составила 8,52%, немного снизившись по сравнению с уровнем 8,74% в период предыдущего повышения ставки с 10 по 16 сентября. Однако эксперты считают, что это снижение недостаточно для решения о смягчении денежно-кредитной политики.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин ранее заявил, что ключевая ставка будет поддерживаться на уровне, который позволит достичь цели по инфляции в 4%. Он также допустил, что ставка может быть повышена еще раз, поскольку пока нет значительных признаков замедления роста цен в стране. Заботкин добавил, что среднесрочный прогноз по инфляции нужно пересмотреть, принимая во внимание данные по экономическим направлениям, включая тарифную политику.

Доцент Тюменского государственного университета Иван Вилков также подчеркнул, что на решение о повышении ставки повлияли низкая производительность труда и дефицит кадров, что заставляет работодателей увеличивать зарплаты, чтобы привлекать работников. Рост доходов населения, по мнению эксперта, приводит к усилению потребительской активности, а также стимулирует возможность брать кредиты, что также сказывается на росте инфляции, которую ЦБ пытается ограничить высоким уровнем ключевой ставки.

Ранее "Блокнот" разбирался, чем обернется повышение ставки для людей и экономики.