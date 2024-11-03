«Ставь любую цену»: правительство отказалось вводить предельную стоимость продуктов

Жестких ограничений максимальной цены даже на социально значимые продукты не будет

Российское правительство решило: установление верхнего предела цен на социально значимые продукты (в рублях за килограмм или рублях за литр) не является в нынешних условиях целесообразным. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на протокол совещания по теме, в котором приняли участие Федеральная антимонопольная служба и ряд министерств.

То, что верхний лимит не нужен, решили сразу все – и ФАС, и два министерства: сельского хозяйства, а также промышленности и торговли. Взамен предложено вести точечную работу по определению списка продуктов, в отношении которых и магазины, и производители могут добровольно (это ключевое слово – никакой «обязаловки») ограничивать наценки.

Также ФАС и министерства согласились с необходимостью «координировать информационную политику в отношении ценовой ситуации на продовольственном рынке, чтобы не допустить негативного влияния на него». Видимо, речь идет о том, чтобы никто не писал лишнего и не разгонял панику сообщениями вроде «яйца вот-вот подорожают» или «пора запасаться гречкой».

В ассоциации «Руспродсоюз» полагают, что возможно ввести персонализированные скидки для конкретных малоимущих граждан, но не устанавливать предельные цены для всех покупателей скопом.

Отметим, что и ранее регулирование цен на отдельные продукты первой необходимости не предусматривало установление некоего потолка. К примеру, в конце сентября правительство озаботилось куриными яйцами и регулированием их стоимости, однако речь шла лишь об отмене бонуса от производителя, выплачиваемого торговым сетям.

В октябре депутаты от фракции ЛДПР предлагали ввести потолок цен на сливочное масло. Однако проверка ФАС показала: оно дорожает по объективным причинам, так что сговора производителей, которым надо бы ударить потолком по голове, не наблюдается.