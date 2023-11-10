Глава ЦБ предупредила о новом повышении ключевой ставки

Эльвира Набиуллина считает, что ставка может и снизиться.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на совместном заседании комитетов Госдумы о возможном повышении ключевой ставки до конца года.

Набиуллина отметила, что ставка может остаться на текущем уровне, но также возможно еще одно повышение. Глава Центробанка также подчеркнула, что снижение ставки можно ожидать в следующем году по мере снижения инфляции.

В июле Центробанк начал ужесточать денежно-кредитную политику, последнее повышение ставки состоялось 27 октября, когда она была увеличена на два процентных пункта до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке запланировано на 15 декабря 2023 года.

Кроме того, глава ЦБ заявила, что основная проблема экономики РФ - не нехватка денег и кредитов, а нехватка рабочей силы.

Отметим, что ключевая ставка влияет на уровень инфляции и представляет собой минимальный процент, по которому Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает средства на депозиты. В случае роста ключевой ставки растут проценты по кредитам, что делает их мнее выгодными. При этом увеличиваются проценты по вкладам и депозитам, что делает более выгодным накопление денег.

Ранее «Блокнот» подробно разбирался, чем обернется для россиян повышение «ключевой ставки».