Центробанк: западные санкции против России сохранятся до 2027 года

Из-за сохраняющихся ограничений российская экономика будет развиваться несколько медленнее, чем могла бы.

Россия живет с невероятным количеством санкций, а с 2022 года их стало ещё больше. Эксперты Центробанка в базовом сценарии развития экономики до 2027 года прогнозируют их сохранение.

В докладе ЦБ РФ о кредитно-денежной политике говорится, что при базовом сценарии экономики санкции, введенные западными странами против России, сохранятся.

«Базовый сценарий не предполагает значимого изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта, — говорится в докладе. — Введенные ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются».

Базовый сценарий также предполагает, что инфляция в 2024 году составит 4-4,5%, а в последующие годы вернется к целевому значению — 4%. Ключевая ставка в среднем за год в 2024 году составит 12,5-14,5% годовых, в 2025 году — 7-9%, а в 2026 году — 6-7%.

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Мировая экономика по базовому сценарию замедлится, а цена на нефть будет постепенно снижаться. Так, по прогнозам, к 2027 году нефть марки Brent будет стоит около 70 долларов за баррель (в конце сентября цена превысила 96 долларов за баррель, но после скорректировалась до 90). Из-за сохраняющихся санкций и новых схем работы (новые партнеры, новые рынки сбыта, продажа товаров и сырья с дисконтом) российская экономика будет развиваться несколько медленнее, чем могла бы. Тем не менее, экономическая активность растет быстрее ожиданий.

Интересен и консенсус-прогноз аналитиков относительно курса рубля. Эксперты ожидают его ослабления. Прогноз по итогам 2023 года — 86 рублей за доллар, на 2024 год — 94 рубля за доллар, на 2025 и 2026 годы — 97,5 и 98,2 рубля за доллар.

Напомним, российская экономика столкнулась с беспрецедентными санкциями и была вынуждена оперативно перестраиваться. С февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, были введены тысячи санкций. Россия стала страной, против который введено максимальное число ограничений — по данным на февраль 2023 года их было более 14 тысяч, но сейчас — ещё больше. Целью санкций было максимально воздействовать на экономику нашей страны, однако вышло немного иначе.

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Санкции против российского бизнеса не сработали, показало исследование колледжа бизнеса Университета Флориды. Оказалось, что экономические санкции во многих случаях имели лишь временный эффект, а после российские бизнесмены «подстраивались» под новые условия и продолжали работать. Долгосрочных негативных последствий не было.

Ещё одно исследование показало, что и на обычных россиянах западные санкции отразились мало. Большая часть их просто не заметили — уход Visa и Mastercard был смягчен присутствием в стране национального их аналога, заграничный туризм всё так же распространен, иностранные бренды доступны на полках магазинах. Для 70% жителей страны ограничения оказались незаметными.

«Восемь из десяти россиян сообщают, что санкции, введенные против России, не создали серьезных проблем для них самих или их семей, в то время как 15% говорят, что они столкнулись с некоторыми проблемами», — говорится в исследовании.

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Экономические санкции — главное оружие Запада с неугодными ему странами. Повод часто надуман и основан на предположениях.

Самые продолжительные санкции от США выдерживает Куба. Ей досталось за то, что страна захотела национализировать собственность американских компаний, которые контролировали все жизненно важные отрасли экономики. Штаты в ответ устроили Кубе бойкот, запретили ей помогать и так далее. Но страна, хоть и с проблемами, выстояла — сейчас она развивает туризм и торговые отношения с другими государствами.

Под санкциями остров находится уже более 60 лет. На протяжении последних 30 лет ООН призывает снять блокаду. В начале ноября генассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить санкции против Кубы. Документ поддержали 187 государств, против высказались США и Израиль, а Украина воздержалась. Но на решение всего мира США всё равно. Обосновывая свою позицию, представитель Штатов поснил, что санкции — это один из инструментов по продвижению демократии и принципов защиты прав человека...

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает введение новых санкций против России.